Протестующие, которые мешали Расмусу Мяги и другим бегунам, задержаны

Из пяти протестующих, пришедших сорвать соревнование, двое снимали видео, а трое уселись на финишной прямой посреди дорожек и держали в руках плакаты, через которые пришлось пробираться участникам забега. Сильнее всего демонстранты осложнили забег эстонскому легкоатлету и занявшему четвертое место итальянцу Алессандро Сильбио – он проиграл 7 сотых секунды Расмусу Мяги. Протестующие расположились именно на их дорожках.

«Крайне печально, что такая деятельность нарушает нашу организацию. Так было и на других соревнованиях, и мы были к этому готовы. К сожалению, мы не можем поставить забор вокруг всего стадиона. Это было бы просто неоправданно», — пояснил Ковальски, который подтвердил, что полиция арестовала людей, вторгшихся на беговую дорожку, и им будут предъявлены обвинения.