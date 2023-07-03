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Протестующие, которые мешали Расмусу Мяги и другим бегунам, задержаны

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Забегу Расмуса Мяги помешали экоактивисты, но, несмотря на это, он сумел занять третье место.
Забегу Расмуса Мяги помешали экоактивисты, но, несмотря на это, он сумел занять третье место. Фото: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Проведению седьмого этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме помешали экоактивисты, которые вышли на беговую дорожку во время 400-метрового забега с барьерами. Директор соревнований Ян Ковальски сообщил, что нарушителями занимается полиция.

Из пяти протестующих, пришедших сорвать соревнование, двое снимали видео, а трое уселись на финишной прямой посреди дорожек и держали в руках плакаты, через которые пришлось пробираться участникам забега. Сильнее всего демонстранты осложнили забег эстонскому легкоатлету и занявшему четвертое место итальянцу Алессандро Сильбио – он проиграл 7 сотых секунды Расмусу Мяги. Протестующие расположились именно на их дорожках.

Директор стокгольмских соревнований Бриллиантовой лиги сообщил Шведской национальной телерадиовещательной компании, что к происшествию отнеслись весьма серьезно, и нарушители переданы полиции.

«Крайне печально, что такая деятельность нарушает нашу организацию. Так было и на других соревнованиях, и мы были к этому готовы. К сожалению, мы не можем поставить забор вокруг всего стадиона. Это было бы просто неоправданно», — пояснил Ковальски, который подтвердил, что полиция арестовала людей, вторгшихся на беговую дорожку, и им будут предъявлены обвинения.

Забег выиграл норвежец Карстен Уорхольм (47,57), второе место занял Кайрон Макмастер (48,94), а третье место занял Расмус Мяги (49,04).

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