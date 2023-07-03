Протестующие, которые мешали Расмусу Мяги и другим бегунам, задержаны

Проведению седьмого этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме помешали экоактивисты, которые вышли на беговую дорожку во время 400-метрового забега с барьерами. Директор соревнований Ян Ковальски сообщил, что нарушителями занимается полиция.
Из пяти протестующих, пришедших сорвать соревнование, двое снимали видео, а трое уселись на финишной прямой посреди дорожек и держали в руках плакаты, через которые пришлось пробираться участникам забега. Сильнее всего демонстранты осложнили забег эстонскому легкоатлету и занявшему четвертое место итальянцу Алессандро Сильбио – он проиграл 7 сотых секунды Расмусу Мяги. Протестующие расположились именно на их дорожках.
Директор стокгольмских соревнований Бриллиантовой лиги сообщил Шведской национальной телерадиовещательной компании, что к происшествию отнеслись весьма серьезно, и нарушители переданы полиции.
«Крайне печально, что такая деятельность нарушает нашу организацию. Так было и на других соревнованиях, и мы были к этому готовы. К сожалению, мы не можем поставить забор вокруг всего стадиона. Это было бы просто неоправданно», — пояснил Ковальски, который подтвердил, что полиция арестовала людей, вторгшихся на беговую дорожку, и им будут предъявлены обвинения.
Забег выиграл норвежец Карстен Уорхольм (47,57), второе место занял Кайрон Макмастер (48,94), а третье место занял Расмус Мяги (49,04).
Protestors disrupt the conclusion of the 400m hurdles at tonight's Diamond League event in Stockholmpic.twitter.com/OMGxXo6G0k— Balls.ie (@ballsdotie) July 2, 2023