В Виймси нашлось место для строительства нового жилья

«К будущему микрорайону проявлен интерес, и уже забронировано несколько рядных боксов. В такой хорошей атмосфере приятно начинать строительство. Расположение будущего жилого комплекса Laaneserva на природе, в тихом месте и при этом в нескольких минутах езды от центра Виймси, является очень привлекательным вариантом для выбора будущего места жительства», - сказал исполнительный директор Capital Mill Каарел Лойгу.

По словам Лойгу, расположенные в лесу рядные дома Laaneserva обеспечат жителям будущего микрорайона достаточно тишины и покоя. Отделанные натуральными материалами фасады хорошо впишутся в окружающую природную среду.

Новый микрорайон Laaneserva. Фото: Capital MIll

При планировке микрорайона уделялось особое внимание приватности. Строения в форме буквы «L» сформируют уютный и тихий двор с игровой зоной, где найдутся занятия для детей всех возрастов. Террасы будут расположены в разных направлениях по отношению друг к другу, что позволит будущим домовладельцам проводить время со своей семьей в уединении. Автор проекта – архитектурное бюро AB Panda.