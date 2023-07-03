Что происходит? Финалист прошлогоднего Уимблдона снимается с третьего подряд турнира Большого шлема

Накануне турнира Кирьос считался одним из фаворитов на место в четвертьфинале. Хотя сезон австралийской звезды тенниса прошел не так, как ожидалось, он все равно остается очень опасным соперником на травяных кортах. Это подтверждает то, что в прошлом году он обеспечил себе место в финале Уимблдона.

«Я расстроен из-за того, что должен отказаться от участия в Уимблдоне в этом году. Когда после травмы я вновь вернулся на корт на сборах в Майорке, почувствовал боль в запястье. Решил на всякий случай все проверить, как оказалось, у меня был разрыв связки, - написал Кирьос в социальных сетях. - Я перепробовал все, чтобы подготовиться к игре, но времени просто нет. Но я вернусь сюда, как всегда!»

Фаворитом Уимблдонского теннисного турнира по-прежнему остается действующий чемпион Новак Джокович, который в этом году уже выиграл оба турнира шлемов. Карлос Алькарас, выигравший турнир в Квинсе в Великобритании, считается его самой большой угрозой.