Сабонис заключил контракт на рекордную для стран Балтии сумму

Сабонис, который представляет «Сакраменто Кингз» в баскетбольной лиге НБА, подписал с клубом продление контракта на четыре года, которое принесет ему 197 миллионов долларов или 181 миллион евро. Тем самым стоимость его текущего контракта составит 219 миллионов долларов.

27-летний литовец в прошлом сезоне в среднем набирал 19,1 очка и 12,3 подбора. Его также третий раз подряд выбирали для участия в Матче всех звезд НБА.