Безопасность саммита НАТО в Вильнюсе обеспечат 12 000 должностных лиц и военных

По словам Немиры, в Литве никогда не было мероприятий подобного масштаба, поэтому обеспечение безопасности является большим вызовом для ведомств страны.

В Литву прибудут 48 иностранных делегаций в составе 2400 человек, в том числе 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных политиков, которых необходимо защитить.

По словам представителя СОР, для перевозки делегаций потребуется около 800 автомобилей.

«Это чрезвычайно масштабная задача – контролировать эти потоки, как можно меньше влияя на нормальную жизнь города Вильнюс», - сказал Немира на пресс-конференции в правительстве в понедельник.

По словам командующего Силами военной безопасности саммита НАТО, полковника-лейтенанта Лютаураса Багочюнаса, для обеспечения безопасности мероприятия литовская армия выделяет 3 тыс. военных. Кроме того, прибывает до 1000 военных союзников по НАТО, которые также помогут обеспечить безопасность.

По словам офицера, в Литве уже развернуты зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности Patriot, ЗРК средней дальности NASAMS, средства CBRN - Объединенные силы химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности.

«Кроме того, союзники поддержат нас средствами борьбы с беспилотниками, которые будут работать в совместной архитектуре с другими государственными учреждениями и литовской армией», - сказал Багочюнас в ходе пресс-конференции.

По его словам, военные привлекаются для обеспечения безопасности особо важных объектов, важной инфраструктуры - мостов, виадуков - а также для поиска взрывчатых веществ.

«Военные также будут водить кортежи делегаций и выполнять другие важные специфические задачи, такие как быстрое реагирование, поддержка специфических мощностей литовских учреждений», - сказал полковник-лейтенант.

Он подчеркнул, что военные будут вооружены и одеты в соответствующую экипировку.

Заместитель командующего Службы охраны госграницы Литвы Антанас Монтвидас напомнил, что с 8 часов утра 7 июля до 8 часов утра 13 июля пограничный контроль будет возобновлен на внутренних границах Евросоюза, а также в аэропортах и ​​морских портах в Литве.

По его словам, граждане Евросоюза должны будут предъявить удостоверение личности или паспорт, граждане третьих стран - паспорт или визу.