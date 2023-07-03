Мэр Риги ушел в отставку

«Невозможно продуктивно работать на благо рижан в условиях, когда на бумаге в самоуправлении одна коалиция, а на деле решения принимает совсем другое большинство. Именно поэтому я принял решение уйти с должности председателя Рижской думи», - говорится в заявлении Стакиса.

По его словам, коалиция перемен в Рижской думе могла бы проработать до выборов, если бы коллеги придерживались принципов, за которые партии вместе выступали до сих пор, - справедливого управления и работы самоуправления как единого целого на благо рижан.

Стакис подчеркивает, что действующий состав Рижской думы дееспособен и может продолжить свою работу, договорившись о новых условиях управления и сотрудничества. Досрочные выборы, о которых говорят, продлят нестабильность и, следовательно, будут нежелательным вариантом.

Стакис подчеркивает, что его фракция «За/Прогрессивные» открыта для переговоров о новой коалиции, при этом со своими условиями, которые будут озвучены сегодня после заседания фракции.

«Мы готовы продолжать добросовестную работу - как в руководстве муниципалитета, так и в оппозиции», - говорится в заявлении мэра.

В интервью TV3 Стакис оценил случившееся как своего рода предательство со стороны партнеров по коалиции. Он также заявил, что именно Кирсис не справился с вверенной ему сферой сообщения, с которой связаны самые большие проблемы в думе.