Мэр Риги ушел в отставку

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис («За/Прогрессивные») принял решение уйти в отставку, говорится в распространенном сегодня заявлении. Это решение вызвано разногласиями в коалиции в связи с расследованием возможных нарушений в департаменте сообщения Рижской думы.
По словам Стакиса, после внеочередных выборов в Рижскую думу в 2020 году он работал над внедрением современных, устойчивых изменений и лучших управленческих практик в столице Латвии.
Он отметил, что главными принципами было справедливое управление, проявляющееся в открытых конкурсах, профессиональном управлении компаниями с муниципальным капиталом, нетерпимость к расточительности, коррупции и политическим назначенцам.
Этим же принципам он следовал, передавая информацию о растрате денег в департаменте сообщения, а также своевременно информируя должностных лиц, ответственных за эту сферу.
«К сожалению, вместо того, чтобы способствовать расследованию выявленных нарушений и устранить их, политики, ответственные за сообщение, предпочли сделать все, чтобы нарушения были заметены под ковер. Мои бывшие коллеги выбрали измену - не мне, а принципам, которые у нас когда-то были общими», - говорит мэр Риги.
«В настоящее время большинство Рижской думы - мои бывшие коллеги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) и Линда Озола ("Код для Риги") вместе с оппозиционными фракциями "Согласие", "Честь служить Риге" и "Для развития Латвии" - выбрали другой путь развития города, о чем свидетельствуют прошедшее на прошлой неделе в Рижской думе голосование о создании новой комиссии по расследованию возможных нарушений в департаменте сообщения», - говорит Стакис.
Выявилось большинство, сформированное Кирсисом и Ратниексом, которое активно поддерживала оппозиция. Все настойчивее звучат призывы разделить городское хозяйство на контролируемые партиями «усадьбы» и положить конец почти трехлетнему «эксперименту» честного управления. По словам Стакиса, это происходит при поддержке дорожных и строительных картелей, а также игорного лобби.
«Невозможно продуктивно работать на благо рижан в условиях, когда на бумаге в самоуправлении одна коалиция, а на деле решения принимает совсем другое большинство. Именно поэтому я принял решение уйти с должности председателя Рижской думи», - говорится в заявлении Стакиса.
По его словам, коалиция перемен в Рижской думе могла бы проработать до выборов, если бы коллеги придерживались принципов, за которые партии вместе выступали до сих пор, - справедливого управления и работы самоуправления как единого целого на благо рижан.
Стакис подчеркивает, что действующий состав Рижской думы дееспособен и может продолжить свою работу, договорившись о новых условиях управления и сотрудничества. Досрочные выборы, о которых говорят, продлят нестабильность и, следовательно, будут нежелательным вариантом.
Стакис подчеркивает, что его фракция «За/Прогрессивные» открыта для переговоров о новой коалиции, при этом со своими условиями, которые будут озвучены сегодня после заседания фракции.
«Мы готовы продолжать добросовестную работу - как в руководстве муниципалитета, так и в оппозиции», - говорится в заявлении мэра.
В интервью TV3 Стакис оценил случившееся как своего рода предательство со стороны партнеров по коалиции. Он также заявил, что именно Кирсис не справился с вверенной ему сферой сообщения, с которой связаны самые большие проблемы в думе.
Стакис прогнозирует, что до внеочередных выборов дело не дойдет, потому что это никому не выгодно. Он допускает, что «За/Прогрессивные» могут войти и в следующую правящую коалицию, но политическая сила не ставит своей целью быть у власти любой ценой.
По его словам, в думе уже формируется новая коалиция, ведутся переговоры с депутатами и предлагаются должности. Он надеется, что фракция «За/Прогрессивные» не расколется в этих потрясениях.
Стакис считает, что те, кто инициировал новую следственную комиссию для оценки работы департамента сообщения, должны выступить с дальнейшими инициативами по урегулированию ситуации. Организатором переговоров о сохранении коалиции должны быть не «За/Прогрессивные».
Он напомнил, что новый мэр должен быть избран в течение двух месяцев, а до этого думу возглавит один из его бывших заместителей.
Уже сообщалось, что 16 июня исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник управления транспортной инфраструктуры Андрейс Уртанс приказом исполнительного директора Риги Яниса Ланге были отстранены от занимаемых должностей на время дисциплинарного расследования. У «За/Прогрессивные» и «Нового Единства» возникли резкие разногласия о том, как должны расследоваться эти нарушения.
29 июня после нескольких часов обсуждения Рижская дума поддержала предложенный «Новым Единством» проект решения о создании специальной комиссии для расследования нарушений.