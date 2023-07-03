Каллас: разговоры о сокращении расходов на 50 млн евро неверны

Работа над сокращением правительственных расходов продолжается, сказала премьер-министр Кая Каллас в утренней передаче радио Äripäev. По ее словам, сумма сокращений составит больше, чем 50 млн евро, о которых на прошлой неделе писали СМИ, сообщают «Деловые ведомости».
«Фраза, которую я сказала в интервью (в эфире Vikerraadio на прошлой неделе – ред.) и которую сейчас очень весело эксплуатируют – что добиться даже 50-миллионного сокращения очень сложно», – пояснила Каллас.
Ранее СМИ интерпретировали слова премьер-министра как заявление о неспособности довести размер сокращений даже до 50 миллионов. При этом правительство поставило целью сократить миллиард.