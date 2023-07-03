Вопрос читателя: как изменится порядок компенсации больничных?

«Я слышал о скором изменении порядка компенсации больничных. Мне открыли больничный 30 июня. Могу ли я рассчитывать на то, что, как и прежде, работодатель выплатит мне компенсацию со второго по пятый календарный день?» - спрашивает читатель Postimees.
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Яана Ваус Мадурейра Силва:
«С 1 июля 2023 года вступили в силу поправки к Закону о гигиене и безопасности труда и к Закону о медицинском страховании, возвращающие порядок выплаты компенсации по болезни, действовавший до 1 января 2021 года. Это означает, что в случае с больничными листами, открытыми с 1 июля, первые три дня являются ответственностью работника, то есть неоплачиваемыми, с четвертого по восьмой день компенсацию по болезни выплачивает работодатель, а с девятого дня – Касса здоровья.
Если больничный лист открыт до 1 июля, например, 30 июня, действует старый порядок компенсации. Таким образом, первый день больничного – это ответственность работника, со второго по пятый день компенсацию выплачивает работодатель, а с шестого дня – Касса здоровья».