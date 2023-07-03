Вопрос читателя: как изменится порядок компенсации больничных?

Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Яана Ваус Мадурейра Силва:

«С 1 июля 2023 года вступили в силу поправки к Закону о гигиене и безопасности труда и к Закону о медицинском страховании, возвращающие порядок выплаты компенсации по болезни, действовавший до 1 января 2021 года. Это означает, что в случае с больничными листами, открытыми с 1 июля, первые три дня являются ответственностью работника, то есть неоплачиваемыми, с четвертого по восьмой день компенсацию по болезни выплачивает работодатель, а с девятого дня – Касса здоровья.