Три частных земельных участка на улице Валге в Таллинне уже много лет частично «заходят» на общественную территорию. На них нелегально установлены заборы, таблички и даже построена автомобильная парковка. Как утверждает читатель Rus.Postimees, он неоднократно обращался к городу по этому вопросу, но ответа так и не получил.
Для подписчиков
Посторонним В: частники нелегально заняли городскую землю, а чиновники много лет этого не замечали
«Город Таллинн не отвечает на запросы», - пожаловался читатель Rus.Postimees. По его словам, владельцы участков по адресу Валге, 9 и 11 установили заборы на общественной территории и тем самым перегородили тропинку, которая соединяет улицы Валге и Куристику. «Владелец Валге, 11 не разрешает там передвигаться и установил запрещающие знаки. Неоднократно говорилось, что движение оттуда запрещено, в то время как это единственный спуск на улицу Куристику», - добавил он.