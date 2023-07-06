Посторонним В: частники нелегально заняли городскую землю, а чиновники много лет этого не замечали

«Город Таллинн не отвечает на запросы», - пожаловался читатель Rus.Postimees. По его словам, владельцы участков по адресу Валге, 9 и 11 установили заборы на общественной территории и тем самым перегородили тропинку, которая соединяет улицы Валге и Куристику. «Владелец Валге, 11 не разрешает там передвигаться и установил запрещающие знаки. Неоднократно говорилось, что движение оттуда запрещено, в то время как это единственный спуск на улицу Куристику», - добавил он.

Побывавший на месте журналист Rus.Postimees с помощью кадастровой карты Земельного департамента смог убедиться, что заборы двух жилых домов по адресу Валге, 9 и 11 действительно находятся на городской территории. За одним забором нелегально установлен и еще один забор, у которого стоит табличка, утверждающая, что это частная территория и движение по ней запрещено. Все это безобразие происходит у дальней стороны участков, прямо у обрыва.