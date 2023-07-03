Премьер-министр Финляндии прибудет в Эстонию с визитом

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе визита встретится с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) и президентом Аларом Карисом. После встречи премьер-министров Эстонии и Финляндии состоится их совместная пресс-конференция.