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Премьер-министр Финляндии прибывает в Эстонию с визитом

BNS
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Фото: Sander Ilvest

В среду Эстонию посетит недавно вступивший в должность премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе визита встретится с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) и президентом Аларом Карисом. После встречи премьер-министров Эстонии и Финляндии состоится их совместная пресс-конференция.

20 июня парламент Финляндии избрал лидера консерваторов Петтери Орпо премьер-министром. Назначение Орпо поддержали 107 депутатов, 81 проголосовал против, а 11 депутатов отсутствовали при голосовании.

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