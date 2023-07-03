Число заключенных впервые в истории упало ниже 2 000 человек

По состоянию на понедельник в тюрьмах находится 1 994 заключенных, из которых 202 отбывают наказание тюрьмах открытого типа. Ежедневно под надзором сотрудников службы пробации находится 3 294 правонарушителя, и в последнее время это число остается достаточно стабильным.

Как объясняет тюремная служба, сокращение количества задержанных стало возможным благодаря тому, что выбор и использование альтернатив лишению свободы значительно расширились за последние два десятилетия, а отбывание наказания в обычном обществе не обрывает социальные связи людей и не отрезает их от возможности трудиться.

Также реже попадают в тюрьму несовершеннолетние и молодые люди - например, в настоящее время в тюрьме находится только один несовершеннолетний заключенный.

«Важна и ежедневная работа с правонарушителями, их поддержка и направление на путь законопослушания, все это дает положительные результаты. Почти 70 процентов находящихся в местах лишения свободы в ближайшие два года больше не совершат преступлений», - добавили в тюремной служба.