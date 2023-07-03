Солнечные панели могут привести к дефициту и росту цен на серебро

Новые технологии производства солнечных батарей увеличивают спрос на серебро, что может привести к дефициту металла и росту цен на него. Усугубить ситуацию может отсутствие новых крупных проектов по добычи серебра, пишет dv.ee.
Серебро является важной составляющей фотоэлектрических (PV) панелей. Производители солнечных батарей превращают серебро в пасту и используют ее как проводящий слой на лицевой и обратной стороне кремниевых солнечных батарей.
Когда солнечный свет достигает панели, кремний высвобождает электроны, серебро проводит электричество, которое достигает здания или аккумуляторов для хранения энергии, однако в настоящее время промышленность начинает создавать более эффективные версии элементов, в которых используется гораздо больше металла, что может увеличить спрос на серебро.