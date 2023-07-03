Власти Нарвы подтвердили, что за последнюю неделю увеличилось число украинских беженцев, пытающихся пересечь российско-эстонскую границу. В связи с этим ситуация на границе внимательно отслеживается.
На нарвской границе резко увеличилось количество беженцев. Райк выразила готовность выделить дополнительное жилье
В какой-то момент за день прибывало до 30 беженцев, в основном из Херсонской области, большинство из них ехали через Эстонию транзитом. К настоящему времени количество беженцев, прибывающих в Эстонию из Украины, снова уменьшилось, но Нарва в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны (PPA), Департаментом социального страхования (SKA) и волонтерами, следит за ситуацией.
Помощь военным беженцам, находящимся транзитом в Эстонии, может быть оказана только в сотрудничестве с нарвскими волонтерами. Узким местом в приеме военных беженцев является их нежелание говорить о своих проблемах на границе при встрече с сотрудником полиции или SKA.
По словам руководителя Нарвского Департамента социальной помощи Кристи Мюрк, беженцев нужно обязательно обеспечить питьевой водой, продуктовым набором, жильем и помощью, чтобы они смогли двигаться дальше. «Если военный беженец обращается к волонтерам в Нарве, контакты которых он получил от волонтеров в других странах, ресурсов может не хватить, особенно жилья», - добавила Мюрк.
Сейчас власти Нарвы, полиция и SKA договорились о том, что все нуждающиеся в помощи люди, которые сообщат о своих нуждах сотрудникам пункта пересечения границы, получат помощь в соответствии с их потребностями. Если люди прибывают на пограничный пункт вечером или ночью, PPA или SKA направляют их в приют в Нарвский центр социальной работы. «Мы подчеркиваем, что только SKA или PPA могут направлять беженцев в приюты SKA или города Нарвы», - отметили в муниципалитете.
В рабочие дни и часы беженцы также могут обратиться в Международную организацию по миграции (МОМ), офис которой расположен недалеко от пункта пересечения границы. Они также помогают беженцам двигаться дальше.
Нарвские власти основывают свои действия на опыте годичной давности, когда в течение дня прибывало значительно большее количество военных беженцев, более 200 человек в день.
«Все люди получат на границе письменную информацию о том, как найти помощь в Эстонии. Мы очень благодарны нашим волонтерам и всем жителям Нарвы, которые в течение последних десяти дней жертвовали деньги, продукты питания, средства первой помощи и одежду. Беженцы покинули затопленные районы, у них нет буквально ничего. Город видит свою роль, прежде всего, в том, чтобы координировать работу всех заинтересованных сторон. Мы готовы предоставить дополнительное жилье, если потребуется», - сказала мэр Катри Райк.