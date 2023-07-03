На нарвской границе резко увеличилось количество беженцев. Райк выразила готовность выделить дополнительное жилье

В какой-то момент за день прибывало до 30 беженцев, в основном из Херсонской области, большинство из них ехали через Эстонию транзитом. К настоящему времени количество беженцев, прибывающих в Эстонию из Украины, снова уменьшилось, но Нарва в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны (PPA), Департаментом социального страхования (SKA) и волонтерами, следит за ситуацией.

Помощь военным беженцам, находящимся транзитом в Эстонии, может быть оказана только в сотрудничестве с нарвскими волонтерами. Узким местом в приеме военных беженцев является их нежелание говорить о своих проблемах на границе при встрече с сотрудником полиции или SKA.

По словам руководителя Нарвского Департамента социальной помощи Кристи Мюрк, беженцев нужно обязательно обеспечить питьевой водой, продуктовым набором, жильем и помощью, чтобы они смогли двигаться дальше. «Если военный беженец обращается к волонтерам в Нарве, контакты которых он получил от волонтеров в других странах, ресурсов может не хватить, особенно жилья», - добавила Мюрк.