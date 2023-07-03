XIII Молодежный Праздник песни и танца в Таллинне посетили почти 90 000 человек

Состоявшийся в минувшие выходные XIII Молодежный Праздник песни и танца в Таллинне посетили почти 90 тысяч человек: перед ними выступили 31 415 певцов, танцоров и инструменталистов.
По данным Piletilevi было выдано 58 404 входных билета, из которых на последней неделе было приобретено 19 782 билета. В день праздника песни было куплено 7 205 билетов. Компания Piletilevi подсчитала, что за вчерашний день на певческое поле прошло 51 396 человек. Билеты на три представления праздника танца были практически распроданы. Три представления посмотрели 29 731 зрителей. Также на главную репетицию представления праздника танца было выдано 8 755 билетов.
По словам руководителя медицинской службы праздника песни и танца Эрика Веллерамма, ничего экстренного в работе в эти дни не было. «Были обычные проблемы со здоровьем. Такие же как и на праздниках ранее, с одним лишь исключением, что никого не нужно было в этот раз везти в роддом», - с улыбкой сказал он. «Мы очень благодарны нашим волонтерам по оказанию первой помощи и партнерам, которые работали на месте, с кем мы сообща быстро и эффективно воплощали возникающие идеи и вызовы», - сказал руководитель медицинской службы, по словам которого к ним поступило 4373 обращения. Из них 36 человек были отправлены в больницу на контроль, и в 44 случаях люди были отправлены домой.
По словам руководителя по надзору за пожарной безопасностью Спасательного департамента и праздника песни и танца Антса Агурайуя, во время праздничной недели спасатели помогали в основном скорой помощи и полиции. В основном боролись с погодными условиями - во время жары поливали танцоров водой и во время проливного дождя помогали певцам согреться в палатках. «На танцевальной площадке работали три спасательных машины, на которые пришлось около шести тонн воды», - сказал он.
Безопасность на празднике песни и танца обеспечивали на прошлой недели около 350 полицейских. В первую очередь внимание было направлено на дорожное движение, соблюдение общественного порядка и безопасность участников праздника. Как и в прошлые годы, больше всего в помощи полиции нуждались дети, которые потерялись из вида своих руководителей, руководителей групп или родителей. Потерявшихся детей было около 70, все они были безопасно переданы руководителям и родителям.
В общей сложности было найдено 80 ценных вещей, большую часть из которых уже удалось вернуть владельцам. Некоторые единичные находки еще ждут своих владельцев, фотографии этих предметов можно посмотреть на странице Facebook полиции и получить в Ида-Харьюском отделении полиции.
Полицейские также регулировали движение и устанавливали мобильные камеры для того, чтобы следить за соблюдением скоростного режима. В течение двух дней вблизи Певческого поля полиция зафиксировала около 780 случаев превышения разрешенной скорости. Также произошло несколько заторов на дорогах, что в случае такого большого скопления народа было ожидаемым, но в общих чертах по словам полиции обстановка на дорогах была спокойной.
Комментарий руководителя Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Маргуса Тоомла:
Вместо спада напряженности меня охватывает радость. Организация такого праздника была необыкновенной. Масштаб этого праздника требует огромных сил волонтеров и работников. Интересно, как на празднике песни и танца построена вся логистическая структура: организация медицинской службы, безопасность, движение, питание, использование многоразовой посуды, сортировка мусора и прочее. Опыт такой масштабной подготовки можно получить только на Празднике песни и танца.
С содержательной стороны праздник песни и танца украшает эстонское творчество, давая авторам очень важную для них возможность создавать новые легенды. Программа содержала интересный выбор произведений, репертуар праздника уносит нас в каждый уголок Эстонии и отзывается на личном уровне каждого, чтобы потом собрать все это в один общий праздник.
Но сейчас время подводить итоги. Параллельно уже началась подготовка по организации общего Праздника песни и танца, который пройдет в 2025 году. Вместе с командой мы проанализируем, какие идеи стоит развивать и использовать снова. Уже осенью мы начнем подготовку к организации Праздника песни и танца 2028 года. В связи с этим планируется изменить временные отрезки проведения праздников - праздники, которые должны были пройти в 2027 и 2029 году, будут вместе перенесены на 2028 год. Вместе с этим скорее всего продолжительность праздничной недели тоже удлинится, возрастет количество участников, а также количество концертов и представлений.