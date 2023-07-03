Таллиннские дни моря в рамках года физической активности подготовили спортивную программу

Этот год объявлен годом физической активности, в связи с чем в рамках Таллиннских дней моря с 14 по 16 июля в круизной зоне Старого порта, Летной гавани, портовом городке Ноблесснер, а также в Пирита пройдут спортивные мероприятия.
По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика важно, что на крупнейшем морском фестивале Таллинна будут представлены также спортивные мероприятия. «В рамках года физической активности радостно включить спортивные мероприятия в том числе в программу Таллиннских Дней моря. В этом году предлагаем посетителям фестиваля множество спортивных занятий, в которых можно поучаствовать самим или поболеть за участников», – добавил Терик.
Таллиннские дни моря – фестиваль на морскую тему, имеющий многолетнюю традицию. Впервые в рамках Дней моря в связи с проведением программы года физической активности пройдут различные спортивные соревнования и мероприятия. В субботу, 15 июля, состоится соревнование по плаванию на открытой воде Tallinn Open Water. Дистанции будут варьироваться от пятисот метров до 3,8 км. Болельщики смогут следить за соревнованием с пляжа в Пирита. Ожидается участие не менее 150 человек из Эстонии и из-за ее пределов.
Ghetto Games – одно из крупнейших мероприятий в области уличного спорта и культуры в Европе, которое впервые пройдет 15 июля в Таллинне в Летной гавани. Состоятся различные мероприятия в сфере уличного спорта и культуры, включая соревнования по стритболу Ghetto Baltic, футбольный турнир, турнир по флорболу, танцевальные соревнования Ghetto с участием танцоров из Эстонии и Латвии, состязание по борьбе и акробатике street workout. Соревнования пройдут с музыкальным сопровождением и будут чередоваться с интересными выступлениями. Посетители Таллиннских дней моря смогут испытать свои силы в мини-ориентировании на территории Летной гавани, а дети - поучаствовать в традиционном детском забеге Premia.
В портовом городке Ноблесснер Wambola Surf предлагает всем желающим заняться водными видами спорта – прокатиться на доске для серфинга или гидрофойле. Занятия не требуют предварительной подготовки и помогут зарядиться положительными эмоциями.
Во время Таллиннских дней моря с 2010 года каждое лето проходит регата Tallinn Race. По традиции в регате примут участие лучшие представители Эстонии и Финляндии в классах RS Feva, 29er и 49er, также примут участие молодые яхтсмены в классе Optimist и пара-яхтсмены в классе Hansa 303.
Помимо регаты в Летной гавани состоится мероприятие «Особенные яхтсмены», в рамках которого возможность выйти в море получат те, кто не может прокатиться на обычном паруснике. Мероприятие, ориентированное на людей с особыми потребностями, из года в год становится все популярнее.
Впервые перед Батарейной тюрьмой состоится соревнование на водных мотоциклах. За мероприятием можно будет наблюдать с кая Летной гавани и с прибрежной части Батарейной тюрьмы. Соревнование непременно найдет отклик в сердцах любителей мотоспорта и скорости.
Программа Таллиннских дней моря: здесь.