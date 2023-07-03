Таллиннские дни моря в рамках года физической активности подготовили спортивную программу

По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика важно, что на крупнейшем морском фестивале Таллинна будут представлены также спортивные мероприятия. «В рамках года физической активности радостно включить спортивные мероприятия в том числе в программу Таллиннских Дней моря. В этом году предлагаем посетителям фестиваля множество спортивных занятий, в которых можно поучаствовать самим или поболеть за участников», – добавил Терик.

Таллиннские дни моря – фестиваль на морскую тему, имеющий многолетнюю традицию. Впервые в рамках Дней моря в связи с проведением программы года физической активности пройдут различные спортивные соревнования и мероприятия. В субботу, 15 июля, состоится соревнование по плаванию на открытой воде Tallinn Open Water. Дистанции будут варьироваться от пятисот метров до 3,8 км. Болельщики смогут следить за соревнованием с пляжа в Пирита. Ожидается участие не менее 150 человек из Эстонии и из-за ее пределов.