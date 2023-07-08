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Какие виды! ⟩ В горах Норвегии установили уникальную смотровую площадку

rus.postimees.ee
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Деревянная дорожка, причудливо изгибаясь, образует в середине пути смотровую площадку.
Деревянная дорожка, причудливо изгибаясь, образует в середине пути смотровую площадку. Фото: Rasmus Hjortshø/EFFEKT Architects/Cover Images/Scanpix

Датское архитектурное бюро EFFEKT завершило работу над первой в Норвегии дощатой тропой и смотровой площадкой, расположенной на верхушках деревьев в парке развлечений Хамарен.

Дощатый настил находится на высоте почти 15 метров над землей, и его наиболее заметной особенностью является круглая смотровая площадка, с которой открывается вид на знаменитый ландшафт Норвегии. Эта деревянная тропа доступная и для людей с ограниченными физическими возможностями.

Дощатая тропа вьется среди леса.
Дощатая тропа вьется среди леса. Фото: Rasmus Hjortshø/EFFEKT Architects/Cover Images/Scanpix

Пешеходная дорожка, расположенная на уровне верхушек деревьев, достигает вершины холма Клоккархамарен, которая находится на высоте 338 метров над уровнем моря, то есть немного выше нашего Суур-Мунамяги.

Вид на тропу и окружающий ее ландшафт.
Вид на тропу и окружающий ее ландшафт. Фото: Rasmus Hjortshø/EFFEKT Architects/Cover Images/Scanpix

Дорожка изготовлена из местной сосны. Парк развлечений Хамарен был открыт в муниципалитете Фюресдал в 2017 году.

Насладиться захватывающими видами может каждый посетитель парка.
Насладиться захватывающими видами может каждый посетитель парка. Фото: Rasmus Hjortshø/EFFEKT Architects/Cover Images/Scanpix
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