Какие виды! ⟩ В горах Норвегии установили уникальную смотровую площадку

Датское архитектурное бюро EFFEKT завершило работу над первой в Норвегии дощатой тропой и смотровой площадкой, расположенной на верхушках деревьев в парке развлечений Хамарен.
Дощатый настил находится на высоте почти 15 метров над землей, и его наиболее заметной особенностью является круглая смотровая площадка, с которой открывается вид на знаменитый ландшафт Норвегии. Эта деревянная тропа доступная и для людей с ограниченными физическими возможностями.
Пешеходная дорожка, расположенная на уровне верхушек деревьев, достигает вершины холма Клоккархамарен, которая находится на высоте 338 метров над уровнем моря, то есть немного выше нашего Суур-Мунамяги.
Дорожка изготовлена из местной сосны. Парк развлечений Хамарен был открыт в муниципалитете Фюресдал в 2017 году.