Какие виды! ⟩ В горах Норвегии установили уникальную смотровую площадку

Дощатый настил находится на высоте почти 15 метров над землей, и его наиболее заметной особенностью является круглая смотровая площадка, с которой открывается вид на знаменитый ландшафт Норвегии. Эта деревянная тропа доступная и для людей с ограниченными физическими возможностями.