Запорожская атомная станция от Эстонии далеко, но атомная станция в Ленобласти РФ - рядом. От Соснового Бора, где стоят ЛАЭС и ЛАЭС-2, до Нарвы по прямой всего 70 километров, до Таллинна - 240. Эксперты объяснили Rus.Postimees, насколько опасен этот объект в руках «эффективных менеджеров» с той стороны восточной границы.
Ядерные реакторы – точно такие же, как в Чернобыле – продолжают работать рядом с Эстонией
Новости из Запорожья о том, что самая крупная атомная станция в Европе и третья в мире ЗАЭС, захваченная Россией, заминирована, и все готово для диверсии, а в этом случае значительные территории Украины рискуют стать непригодными для жизни на многие десятилетия вперед, пока беспокоят скорее ученых, нежели обывателей из других стран.
2 июля стало известно, что ЗАЭС покинула часть сотрудников, которые после оккупации стали работать на «Росатом», а сам российский концерн вывез около сотни своих специалистов, которые были командированы на объект из РФ. Новости об этих неприятных симптомах надвигающихся неприятностей написали в основном украинские СМИ.
На этом фоне Rus.Postimees напоминает, что недалеко от границ Эстонии продолжает работать другой советский ядерный объект - станция ЛАЭС в Сосновом Бору Ленинградской области.
Автор в свое время лично побывал в реакторном зале одного из энергоблоков атомной станции, видел красные лица операторов, которые во время смен прячутся от невидимых волн радиации за металлическим щитом, и тогда почти поверил, что более современная ЛАЭС-2 будет не так опасна. Но автор не физик-ядерщик и даже не химик. Оценить риски соседства с атомным объектом, который начал эксплуатироваться еще 50 лет назад, мы попросили профессионалов.
Заведующий лабораторией Радиоизотопного комплекса отдела экспериментальной физики Института ядерных исследований РАН, доктор химических наук Борис Жуйков, который в феврале 2022 подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением вторжения России в Украину и призывом вывести войска, не склонен разделять настроения паникеров даже с учетом «утечки мозгов» из РФ, которая усилилась на фоне развязанной Путиным войны.
- Борис Леонидович, насколько безопасны ЛАЭС сегодня и завтра?
- На ЛАЭС сейчас действует четыре реактора. Два РБМК (это чернобыльского типа, совсем не такие, как в ЗАЭС) уже выведены из эксплуатации, еще два таких же работают, но скоро, по плану в 2025 году, должны быть тоже выведены из эксплуатации. С реакторами такого типа на ЛАЭС происходили ранее аварии, но не сравнимые по масштабам с Чернобылем и Фукусимой. Были и выбросы активности, но серьезно не угрожающие здоровью населения, а только персоналу станции.
- ЛАЭС-2 сильно отличается от ЛАЭС?
- Два новых блока - совсем другие, они типа ВВЭР - как на ЗАЭС, но более мощные и современные. Реакторы такого типа довольно безопасны, намного лучше, чем РБМК (эти реакторы используются на ЛАЭС - прим.ред.), более безопасны, чем старые BWR, пострадавшие в Фукусиме в 2011 году. Кстати, даже там от радиации погиб только один человек, через 7 лет.
- Объекты ЛАЭС способны повторить кошмар Чернобыля или Фукусимы?
- Я считаю, что аварии даже масштаба Фукусимы (выброс активности на порядок меньше, чем в Чернобыле) с ними невозможны. Что касается старых реакторов РБМК, таких реакторов больше никто не делает, после Чернобыля системы контроля и безопасности были значительно улучшены, но, тем не менее, пассивная безопасность в этих реакторах считается недостаточной.
Там есть еще операции с отработанным ядерным топливом, которое потом вывозится под Красноярск и на «Маяк» в Челябинской области для переработки и длительного хранения. Какие-то аварии при этих операциях вообще возможны, но не так опасны, как с работающим реактором.
- А что касается качества профессионалов? Есть ощущение, что из РФ очень много знающих людей уезжает. Завтра безопасность будет сложнее контролировать в этой связи?
- Профессионалы уезжают, но я не слышал, чтобы из ядерной энергетики. Уезжают в основном IT-шники, молодые научники из всех областей и бизнесмены. Профессионалов в ядерной энергетике на Западе на работу по специальности никто не возьмет. Им заново надо переучиваться и получать лицензии.
Однако Эстонию неминуемо накроет в случае аварии в реакторах Ленинградской атомной станции, а вероятность повторения аварий чернобыльского типа там все еще сохраняется, в свою очередь, рассказал Rus.Postimees физик-ядерщик, известный критик атомной энергетики Андрей Ожаровский.
- Андрей Вячеславович, насколько сегодня объекты ЛАЭС и ЛАЭС-2 опасны с точки зрения возможных аварий с заражением территорий, Финского залива, атмосферы?
- Продолжается эксплуатация реакторов РБМК-1000. И это реакторы чернобыльского типа. Да, они прошли некоторую модернизацию, но, по сути, это те же самые уран-графитовые реакторы, которые не имеют современных систем безопасности, таких как защитная оболочка. Таких как ловушка расплава активной зоны, и в принципе тут не является преувеличением сказать, что повторение катастрофы, подобной чернобыльской, не исключается. Конечно, ровно по такому же сценарию авария пойти не может. Но все то же самое - графитовый пожар, расплавление активной зоны именно РБМК-1000, какие бы примочки и модернизации они ни проходили, это для них не исключается.
На второй станции построены новые реакторы. ВВЭР-1200. Но новое не обязательно означает «хорошее». Реактор повышенной мощности. Это означает, что там больше радиоактивных веществ образуется. И в случае аварии, а есть не только чернобыльский сценарий, но и другие, возможен заметный выход радиоактивных веществ. Можно посмотреть на карты проекта flexRISK c прогнозами распространения радиоактивного загрязнения, которые в свое время делали а Австрии для каждой АЭС.
Дозы поглощенной организмом радиации измеряются в миллизивертах (мЗв). Нормальный радиационный фон составляет 1-10 мЗв в год. При флюорографии мы получаем около 0,5 мЗв, за час полета на самолете - 0,1 мЗв. Считается, что если получать больше 50 мЗв в год, то возникает риск заболевания раком, а если за один раз получить 300 мЗв, может начаться лучевая болезнь. Вблизи разрушенного реактора Фукусимы-1 максимальный уровень радиации составил 1000 мЗв в час, а на ее границе - 4 мЗв в час. То есть, чтобы заболеть лучевой болезнью, достаточно было провести рядом с реактором 18 минут, или трое суток около границ станции.
И там видно, может ли авария на ЛАЭС достать до Хельсинки. Может. А до Стокгольма? Может. И это попытка дать ответ на ваш вопрос при известной физике атмосферы для каждого конкретного реактора.
- В условиях беспрецедентных ограничений на доступ РФ к мировым рынкам технологий и материалов риски аварий на ЛАЭС растут?
- Насколько мне известно, ограничения на получение западных технологий действительно коснулись «Росатома». Коснулись и конкретно этого проекта с атомными реакторами ВВЭР-1200. Изначально планировалось использование тихоходной турбины производства Alstom. В итоге они были вынуждены использовать российское изделие, которое не сразу заработало. На первом в истории блоке с ВВЭР-1200 в Нововоронеже турбогенератор сгорел. Устроили короткое замыкание и сожгли статор генератора. Крайне серьезная авария, но не связанная с выходом в окружающую среду радиоактивных материалов.
Изменение проекта – следствие технологических ограничений. Мы меньше знаем о других проектах. Но сам «Росатом» ранее заявлял, что собирался закупать у концерна Siemens автоматические системы управления технологическим процессом. Но Siemens вообще прекратил работать на атомную промышленность. Остаются варианты по использованию старья, или попытки делать что-то новое. Новое - не всегда значит лучше. Ошибки могут быть при проектировании новых систем. Мы о них узнаем, когда автоматика сработает как-нибудь не так.
- Какие звенья в производственной цепи ЛАЭС наиболее опасны для безопасности и рисков заражения окружающей среды?
- Наиболее опасным является реактор. Даже в безаварийном режиме работы он производит отходы, с которыми непонятно, что делать. Опасно и отработавшее ядерное топливо и другие виды радиоактивных отходов. В том числе газообразные, которые удаляются через вентиляционные трубы, даже при штатной работе невозможно на 100% добиться очистки. НА ЛАЭС были аварии. В 1975 году был выброс радиоактивного йода. Все это вполне может повториться.
Эстония оказалась бы в зоне максимального загрязнения радиоактивным цезием-137, если бы авария на ЛАЭС произошла в начале июня 1995 года (см. рисунок ниже).
С точки зрения эколога, любая атомная электростанция - это фабрика по производству искусственных радионуклидов. Совершенно неважно, как устроен реактор, какой формы там гайки, какой толщины стенки. Суть физического явления в том, что производится огромное число радионуклидов, дочерних структур распада, деления урана и плутония.
- Соседним странам опасаться падения качества специалистов «Росатома», которым предстоит работать на ЛАЭС в будущем? Реакторы ЛАЭС-2 по планам будут работать почти до конца текущего столетия.
- Не могу комментировать этот вопрос. Не имею информации об этом.
- ЗАЭС подготовлена для диверсии, которая рискует стать серьезной проблемой для соседних территорий, утверждают в Украине. Новые реакторы ЛАЭС – схожего типа. Можно сравнить «запас прочности» ВВЭР-1200 на ЛАЭС-2 и ВВЭР-1000 на ЗАЭС?
- ВВЭР-1000 – разработка 60-х годов. Строительство было в 70-80-е. Отсутствует ловушка расплава активной зоны. И защитная оболочка одноконтурная, то есть слабенькая. Для проекта ВВЭР-1200, слава богу, сделали ловушку расплава активной зоны. Правда, непонятно, сработает она, или нет. Это отдельный технологический вопрос. И там заявлена двойная защитная оболочка. Но я хочу напомнить, что при строительстве ЛАЭС-2 была авария, когда именно при сооружении защитной оболочки завалились металлические конструкции. Качество самого строительства может быть слишком низким. В ВВЭР – 1200 примерно на 20% повышена мощность относительно ВВЭР-1000. Это означает, что увеличена длина топливного столба, увеличена геометрия активной зоны реактора. Изменена конструкция парогенераторов. Изменена конструкция циркуляционных насосов. Соглашусь с «Росатомом», что это эволюционное развитие ВВЭР-1000. Унаследованы все неотключаемые и неотменяемые недостатки. А для реакторов с водой под давлением основная проблема связана с охлаждением. Эти реакторы в принципе опасны.
Говорить об их безопасности может говорить только сотрудник «Росатома», поэтому крайней не советую употреблять термин «безопаснее». Мы должны говорить об атомной станции как о радиационно и ядерном опасном и объекте. При нарушении в системах охлаждения неизбежно происходит рост давление на первый контур. На трубопроводы, на парогенераторы на корпус реактора, которые могут не выдержать и обеспечить выход радиоактивных веществ в окружающую среду.
В настоящее время продолжается строительство третьего и четвертого энегоблоков ЛАЭС-2. Строительство началось в 2022 году. Ожидается, что третий реактор ВВЭР-1200 в Сосновом Бору будет запущен в 2030 году, четвертый - в 2032 году.
Беспокоит ли ЛАЭС специалистов в Эстонии
Rus.Postimees также сделал запрос эстонским ядерщикам, чтобы узнать, насколько европейские мониторинговые учреждения беспокоятся из-за АЭС в Сосновом бору. Ильмар Пускар, руководитель отдела климата и радиационной безопасности Департамента окружающей среды, дал комментарий для Rus.Postimees по поводу состояния и возможной опасности ЛАЭС.
«Нам неизвестно, чтобы реакторы РБМК-1000 Ленинградской АЭС, которые до сих пор работают, находились бы под особым вниманием европейских радиационных центров. Радиационный контроль обычно обеспечивается вокруг всех АЭС, а информация, характеризующая уровень радиации, также передается европейскими государствами-членами, а также Россией, например, в общедоступную информационную базу EURDEP, где она также доступна для общественности» - объяснил ситуацию руководитель департамента.
По словам Ильмара Пускара, эксплуатирующая АЭС организация несет ответственность за безопасность, а регулятор принимающей страны (Росатом) устанавливает для этого соответствующие требования. В обязанности пользователя входит доказывать государственному регулятору надлежащее выполнение требований ядерной безопасности. Регулятор, соответственно, имеет право и обязан оценивать представленные данные с точки зрения ядерной безопасности и, при необходимости, предъявлять дополнительные требования.
«Все это, безусловно, учитывалось при принятии решения о продлении срока эксплуатации всех четырех реакторов, и выполнение требований безопасности, предъявляемых регулирующим органом по продлению срока эксплуатации, должно обеспечивать безопасность реактора до прекращения его эксплуатации», - говорит Ильмар Пускар.
Тот факт, что после аварии 1986 года и введения дополнительных мер безопасности реакторы РБМК-1000 смогли безопасно эксплуатироваться в России, означает, что реакторы безопасны в эксплуатации при наличии необходимого регулирующего контроля и выполнении требований безопасности.
Оценка ситуации с внутренней безопасностью России и ее возможных последствий не входит в компетенцию нашего Департамента окружающей среды. «Мы не знаем, были ли и какие дополнительные меры реализованы на российских АЭС в плане безопасности и защиты, так как такая информация нам недоступна», - сообщил руководитель отдела климата и радиационной безопасности Департамента окружающей среды.
Справедливости ради стоит напомнить, что рядом с Эстонией есть еще две атомные станции. Финские «Ловииса» и «Олкилуото». И если «Олкилуото» от Таллинна находится на том же расстоянии, что и ЛАЭС, а сам объект на побережье Ботнического залива никак не связан с СССР, ведь станцию под ключ в свое время строили американцы, то «Ловииса» гораздо ближе и к столице Эстонии (135 километров по прямой) и к тому, что называется «советским». Оба реактора ВВЭР-440, эксплуатируемые на АЭС «Ловииса» больше сорока лет, были разработаны в СССР и построены на Ижорском заводе в Ленинграде в 70-е годы. Каждый реактор трижды модернизировался с целью увеличения мощности. Срок эксплуатации реакторов этой станции истекает в 2027 и 2030 годах соответственно.