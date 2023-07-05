Ядерные реакторы – точно такие же, как в Чернобыле – продолжают работать рядом с Эстонией

Оценка ситуации с внутренней безопасностью России и ее возможных последствий не входит в компетенцию нашего Департамента окружающей среды. «Мы не знаем, были ли и какие дополнительные меры реализованы на российских АЭС в плане безопасности и защиты, так как такая информация нам недоступна», - сообщил руководитель отдела климата и радиационной безопасности Департамента окружающей среды.

Справедливости ради стоит напомнить, что рядом с Эстонией есть еще две атомные станции. Финские «Ловииса» и «Олкилуото». И если «Олкилуото» от Таллинна находится на том же расстоянии, что и ЛАЭС, а сам объект на побережье Ботнического залива никак не связан с СССР, ведь станцию под ключ в свое время строили американцы, то «Ловииса» гораздо ближе и к столице Эстонии (135 километров по прямой) и к тому, что называется «советским». Оба реактора ВВЭР-440, эксплуатируемые на АЭС «Ловииса» больше сорока лет, были разработаны в СССР и построены на Ижорском заводе в Ленинграде в 70-е годы. Каждый реактор трижды модернизировался с целью увеличения мощности. Срок эксплуатации реакторов этой станции истекает в 2027 и 2030 годах соответственно.