Последний турнир. Анетт Контавейт сегодня выйдет на корт против итальянки

Итальянка начала в Уимблдоне с квалификации, где обыграла бразильянку Каролину Алвесе (WTA 225) со счетом 6:1, 6:2, затем обыграла австралийку Присциллу Хони (WTA 179) 6:2, 7:6 (4) и в решающем матче победила китаянку Се Шувэй 6:2, 6:7 (3), 7:6 (9).

Игра первого тура между Контавейт и Стефанини пройдет на 15-м корте четвертым матчем.

25-летняя Стефанини сегодня впервые сыграет в основной сетке Уимблдона. Контавейт играет на Уимблдоне в девятый раз. Ее лучший результат – третий раунд, до которого она доходила трижды.