Кризис не помеха: прибыль Alexela выросла почти на 70 процентов

Чистая прибыль Alexela в прошлом году составила 14,6 миллиона евро. Рост прибыли был обусловлен позитивными изменениями во всех сферах деятельности, больше всего Alexela увеличила количество потребителей электроэнергии. Отчасти это связано с государственной универсальной услугой, которой Alexela предложила потребителям более выгодные альтернативы.

В 2022 году компания сосредоточила свое внимание на разработке экологически устойчивых решений, оптимизации организационной структуры, общественной программе и удовлетворенности клиентов, а также на реорганизации деятельности в условиях турбулентной среды.

По словам председателя правления Alexela Марти Хяэля, ключевым словом года стал энергетический кризис, который привел к преждевременным инвестициям в развитие изменений в энергетическом секторе, как для частных, так и для бизнес-клиентов. «Этот год потребовал исключительной адаптивности для продолжения реализации долгосрочных стратегий», - отметил Хяэль. По его словам кризис органично поддержал развитие устойчивых зеленых технологий. «Мы энергично продвинулись вперед в области решений по возобновляемой электроэнергии, а также в области накопления энергии, электронной мобильности и устойчивых альтернатив ископаемому топливу», – добавил он.

«В то же время мы искали способы предложить клиентам более качественные и стабильные решения, поскольку энергетический кризис сильно ударил как по частным лицам, так и по предприятиям».

Alexela, которая готовится к дебюту на бирже, в прошлом году увеличила свою клиентскую базу до 150 000 человек

В прошлом году отечественная энергетическая группа Alexela увеличила свою долю рынка во всех сферах деятельности. Более 150 000 частных клиентов и более 15 000 бизнес-клиентов доверили Alexela свое ежемесячное потребление энергии, оборот увеличился до 620 миллионов евро. Больше всего выросло количество потребителей электроэнергии Alexela, и впервые в истории компании их больше, чем постоянных клиентов Alexela, заправляющихся автомобильным топливом.

«Рынок неспокоен, и общий рост цен превысил предел терпимости потребителей, - сказал Марти Хяэль. - Наша роль как энергетического концерна заключается в предоставлении жизненно важных услуг по доступным ценам для частных потребителей и конкурентоспособным ценам для бизнес-клиентов. Мы также движемся вперед по пути энергетического поворота и зеленых инноваций, но делаем это сбалансировано и в разумном темпе».