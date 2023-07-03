Состояние российских олигархов сильно выросло

Всего, по данным Bloomberg, 24 россиянина входят в число 500 богатейших людей мира. Самый быстрый рост состояния в этом году наблюдается у Вагита Алекперова, основателя компании «Лукойл», который с начала этого года заработал 4,8 млрд долларов, а его состояние выросло до 20,2 млрд долларов, сообщает «Комсомольская правда».

На втором месте - председатель совета директоров производителя стали НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Владимир Лисин, который заработал за этот период 3,22 млрд долларов, а его состояние сейчас оценивается в 23,1 млрд долларов.

Также был упомянут Леонид Михельсон, один из владельцев энергетических компаний «Новатэк» и «Сибур», который заработал 1,5 млрд долларов, а его состояние увеличилось до 26,1 млрд долларов. Геннадий Тимченко, совладелец этих компаний, увеличил свой капитал до 13,1 млрд долларов, прибавив в этом году 1,29 млрд долларов.