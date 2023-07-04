ФОТО ⟩ Улица перекрыта, ожидающие автобуса пассажиры мокнут под дождем

Улица Котка в Кристийне не является шумной магистралью. Да и сам район - тихий и немноголюдный. Деревня и есть деревня, только цветочная: Лиллекюла. Однако и до этого тихого места добралась реконструкция городских улиц. При строительстве нового тондиского виадука будет затронута и Котка - от перекрестка до улицы Тедре. Что изменится?