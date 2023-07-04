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ФОТО ⟩ Улица перекрыта, ожидающие автобуса пассажиры мокнут под дождем

Вера Копти
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Фото: Вера Копти / Postimees

Улица Котка в Кристийне не является шумной магистралью. Да и сам район - тихий и немноголюдный. Деревня и есть деревня, только цветочная: Лиллекюла. Однако и до этого тихого места добралась реконструкция городских улиц. При строительстве нового тондиского виадука будет затронута и Котка - от перекрестка до улицы Тедре. Что изменится?

Уже изменилось. Нельзя не отметить, что строители компании Leonhard Weiss OÜ взялись за дело активно. Буквально за несколько часов первого дня ремонтных работ, несмотря на проливные дожди, периодически выливающие на головы горожан тонны воды, были расставлены все знаки, установлены заграждения и началось снятие асфальта.

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