Лаури Лаатс: выплаты по сокращению и больничным урезаны, работать – только в столицу и за рубеж?

Однако в дальнейшем продление срока выплаты компенсаций по сокращению на два месяца будет зависеть от среднего уровня безработицы за минувшие три года. Если он повысится на 20%, то выплаты будут продолжены. Если рост безработицы будет измеряться двумя-тремя процентами, продлить выплаты не получится.

Напомню, что первые 100 дней через страховую кассу компенсируется 60% зарплаты, начиная со 101 дня – 40%.

Судя по последним новостям, все больше предприятий взвешивают возможность закрытия, приостановки деятельности или уменьшения объемов производства. Что дальше? В поиске работы люди устремятся из регионов в столицу и за границу. Это не выход! Кто бы ни был у власти, этой проблемой нужно заниматься.

Самое главное – помочь своим предприятиям. В результате потрясений в энергосфере многие предприятия стали неконкурентоспособными. Уже ничего невозможно экспортировать!

Финляндия, Латвия, Литва, Германия пошли другим путем, дотируя свои предприятия. Правительство Эстонии решило действовать иначе, но мы все теперь видим, что рынок сам ничего не отрегулировал.

Ситуация усложнится повышением налогов в течение 2024–25 годов. В результате роста НСО напрямую вырастут цены – молоко, хлеб и сыр станут дороже. Сырье тоже подорожает. Рост походного налога отразится на уровне зарплат.

– К чему приведет сокращение оплачиваемых дней по больничным листам? Проект оказался слишком затратным?