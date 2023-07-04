Лаури Лаатс: выплаты по сокращению и больничным урезаны, работать – только в столицу и за рубеж?

- Урезания соцгарантий можно избежать
- Экспортировать почти невозможно
- Нужны срочные встречные шаги
Уменьшение компенсаций по сокращению, больничным листам, реформа семейных пособий – это только начало? Урезание социальных гарантий продолжится?
Уменьшение компенсаций по сокращению, больничным листам, реформа семейных пособий – это только начало? Урезание социальных гарантий продолжится?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя экономической комиссии Рийгикогу Лаури Лаатс (Центристская партия).
Выдержки из беседы:
– По какой причине урезаны сроки выплаты возмещений по сокращению через Кассу страхования от безработицы? А именно – на 60 дней, если к моменту сокращения человек проработал на одном месте больше пяти лет.
– С 1 июля действуют новые ставки. Раньше сокращенным выплачивали компенсации за 180 дней (стаж до 5 лет), 270 дней (стаж от 5 до 10 лет), 360 дней (стаж больше 10 лет). Теперь для второй и третьей группы сокращенных сроки выплат урезали на 60 дней.
Касса страхования от безработицы обосновывает изменения необходимостью стимулировать людей к более быстрому поиску работы. В то же время данный шаг предпринят на фоне спада экономики и роста безработицы (показатель увеличился до 7,5% – прим. ред.).
Окончательный срок выплаты пособий будет определяться в зависимости от уровня безработицы. То есть, добавлен новый коэффициент. Если ситуация на рынке труда изменится в худшую сторону и найти работу станет сложнее, то срок выплаты компенсаций для второй и третьей группы сокращенных может быть продлен.
– Насколько должна повыситься безработица, чтобы срок выплаты компенсаций был увеличен до прежнего уровня?
– В 2010 году безработица достигала 16,7 %. Очень высокий уровень! Надеюсь, что такая ситуация не повторится. Пока по данным Банка Эстонии, безработица в I квартале была 5,3%. По состоянию на 2 июля уровень зарегистрированной безработицы вырос до 7,5%. Рост в 2,2% – это уже большой подъем.
Однако в дальнейшем продление срока выплаты компенсаций по сокращению на два месяца будет зависеть от среднего уровня безработицы за минувшие три года. Если он повысится на 20%, то выплаты будут продолжены. Если рост безработицы будет измеряться двумя-тремя процентами, продлить выплаты не получится.
Напомню, что первые 100 дней через страховую кассу компенсируется 60% зарплаты, начиная со 101 дня – 40%.
Судя по последним новостям, все больше предприятий взвешивают возможность закрытия, приостановки деятельности или уменьшения объемов производства. Что дальше? В поиске работы люди устремятся из регионов в столицу и за границу. Это не выход! Кто бы ни был у власти, этой проблемой нужно заниматься.
Самое главное – помочь своим предприятиям. В результате потрясений в энергосфере многие предприятия стали неконкурентоспособными. Уже ничего невозможно экспортировать!
Финляндия, Латвия, Литва, Германия пошли другим путем, дотируя свои предприятия. Правительство Эстонии решило действовать иначе, но мы все теперь видим, что рынок сам ничего не отрегулировал.
Ситуация усложнится повышением налогов в течение 2024–25 годов. В результате роста НСО напрямую вырастут цены – молоко, хлеб и сыр станут дороже. Сырье тоже подорожает. Рост походного налога отразится на уровне зарплат.
– К чему приведет сокращение оплачиваемых дней по больничным листам? Проект оказался слишком затратным?
– Во время пандемии государство оплачивало второй и третий день больничного, а Таллинн – даже первый. Теперь первые три дня придется болеть за свой счет.
Мы снова вернемся к тому, что люди, которые не могут себе позволить лишиться части зарплаты, будут снова переносить болезнь на ногах и идти зараженными в коллективы.
По данным министра Рийны Сиккут, за последнее полугодие по больничным листам (за второй и третий день болезни) было выплачено порядка 15 миллионов евро. Это значит, что годовой расход – 30 миллионов. Теперь эти средства будут сэкономлены. Государство предложило болеть за свой счет.
Правительство ищет повсюду статьи для экономии. Дыра в бюджете в полтора миллиарда евро возникла из-за того, что бюджет этого года был ставлен слишком оптимистично. В нем было много воздуха. Обычно рост госбюджета составляет 1 миллиард евро с небольшим. В бюджете 2022 года доходы выросли на 2,6 млрд евро, а расходы – на 2,2 млрд евро. То есть, двойной рост всех статей.
– Не придется ли повышать налоги еще раз? Некоторые политики из правящей коалиции полагают, что такой сценарий не исключен…
– От этого правительства можно ждать всё что угодно. У экономической комиссии Рийгикогу данных о повторном повышении налогов пока нет.
Обращу еще раз внимание на опыт Литвы. Министр финансов этой страны только что сделал запрос в ЕС о дополнительном кредите на 1,8 миллиарда евро. Из этой суммы один миллиард уйдет на поддержку предприятий, остальное – на зеленую энергию.
Эстония в ситуации спада экономики и роста безработицы пытается экономить и повышает налоги. Думаю, что литовцы быстрее добьются успеха.
– Дальнейшая экономия на населении Эстонии неизбежна?
– Думаю, что урезания соцгарантий можно избежать. Нужна продуманная налоговая политика и использование успешного опыта наших соседей.
Подробнее в повторе!
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani