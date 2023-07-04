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Студия Postimees: экономия на людях неизбежна?

14:00 Лаури Лаатс
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Правительство поставило целью сократить расходы на миллиард евро. Урезание социальных гарантий продолжится? Уменьшение сроков выплат компенсаций по сокращению, оплачиваемых больничных дней, семейных пособий вкупе с отменой налоговых льгот и повышением налогов – это только начало?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире зампредседателя экономической комиссии Рийгикогу Лаури Лаатс (Центристская партия). Смотрите интервью в 14:00!

  • Чем обосновано урезание сроков выплаты компенсаций по сокращению?
  • Сколько средств за счет этого будет сэкономлено?
  • К чему приведет сокращение оплачиваемых дней по больничным листам?
  • Какие урезания в социальной сфере возможны еще?
  • Каковы последствия сокращения соцгарантий вкупе с отменой налоговых льгот, повышением налогов и сокращением семейных пособий?
  • Просчитан ли эффект от налоговых и социальных реформ?
  • Каковы прогнозы по экономике и безработице на ближайшее полугодие?
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