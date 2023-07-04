Студия Postimees: экономия на людях неизбежна?

Правительство поставило целью сократить расходы на миллиард евро. Урезание социальных гарантий продолжится? Уменьшение сроков выплат компенсаций по сокращению, оплачиваемых больничных дней, семейных пособий вкупе с отменой налоговых льгот и повышением налогов – это только начало?