Студия Postimees: экономия на людях неизбежна?

Правительство поставило целью сократить расходы на миллиард евро. Урезание социальных гарантий продолжится? Уменьшение сроков выплат компенсаций по сокращению, оплачиваемых больничных дней, семейных пособий вкупе с отменой налоговых льгот и повышением налогов – это только начало?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире зампредседателя экономической комиссии Рийгикогу Лаури Лаатс (Центристская партия). Смотрите интервью в 14:00!
- Чем обосновано урезание сроков выплаты компенсаций по сокращению?
- Сколько средств за счет этого будет сэкономлено?
- К чему приведет сокращение оплачиваемых дней по больничным листам?
- Какие урезания в социальной сфере возможны еще?
- Каковы последствия сокращения соцгарантий вкупе с отменой налоговых льгот, повышением налогов и сокращением семейных пособий?
- Просчитан ли эффект от налоговых и социальных реформ?
- Каковы прогнозы по экономике и безработице на ближайшее полугодие?