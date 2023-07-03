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Попытка ограбления в Ласнамяэ: вооруженный газовым баллончиком преступник напал на прохожего

BNS
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Оградительная лента.
Оградительная лента. Фото: Kristjan Teedema

В конце прошлой недели в Ласнамяэ в Таллинне вооруженный баллончиком с перцовым газом грабитель на улице напал на прохожего. Он попытался вырвать у жертвы кошелек, но так и не смог этого сделать.

Неизвестный преступник напал на потерпевшего 30 июня на улице Муху. Он пустил струю перцового газа из баллончика, а также пригрозил жертве ножом, но бумажник отнять так и не сумел, и в итоге убежал с места происшествия.

Как сообщила Пыхьяская префектура, полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.

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