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Штормовой ветер оставил без электричества почти 10 000 потребителей, устранение неполадок может продлиться до завтра

BNS
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Дерево упало на линию электропередач. Иллюстративное фото.
Дерево упало на линию электропередач. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Бушующие весь понедельник штормовые ветры вызвали ряд отключений электроэнергии по всей Эстонии; в течение дня Elektrilevi удалось восстановить электроснабжение почти 9000 клиентам, но устранение некоторых неполадок может занять время до вторника, сообщила в понедельник пресс-служба распределительных сетей.

По данным Elektrilevi, самые масштабные нарушения в подаче электричества отмечаются в Йыгевамаа, Рапламаа и на Сааремаа. По состоянию на вечер понедельника все еще остаются без электричества почти 4400 клиентов. Бригады работают над устранением неисправностей с раннего утра, и электричество было восстановлено почти 9000 потребителям, но чрезвычайно сильные ливни и грозы осложняют работу.

По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, устранением неисправностей занимаются почти 30 бригад, и на помощь им в настоящее время перебрасываются дополнительные силы.

«В расширенном составе работает и диспетчерский центр, чтобы устранение неполадок происходило максимально быстро. Мы надеемся в течение суток восстановить подключение к электроснабжению большинства потребителей. К сожалению, в грозу и сильный ветер очень быстро работать нельзя, так как это опасно для жизни. Поэтому вести устранение неисправностей в желаемом темпе не удалось, а устранение некоторых сбоев может продлиться до завтрашнего дня», - сказал Хярм.

Однако в четыре часа самое большое количество отключенных потребителей было в Рапламаа (692), за ним следуют Пярнумаа (593) и Харьюмаа (474).

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