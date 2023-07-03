Штормовой ветер оставил без электричества почти 10 000 потребителей, устранение неполадок может продлиться до завтра

По данным Elektrilevi, самые масштабные нарушения в подаче электричества отмечаются в Йыгевамаа, Рапламаа и на Сааремаа. По состоянию на вечер понедельника все еще остаются без электричества почти 4400 клиентов. Бригады работают над устранением неисправностей с раннего утра, и электричество было восстановлено почти 9000 потребителям, но чрезвычайно сильные ливни и грозы осложняют работу.

По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, устранением неисправностей занимаются почти 30 бригад, и на помощь им в настоящее время перебрасываются дополнительные силы.

«В расширенном составе работает и диспетчерский центр, чтобы устранение неполадок происходило максимально быстро. Мы надеемся в течение суток восстановить подключение к электроснабжению большинства потребителей. К сожалению, в грозу и сильный ветер очень быстро работать нельзя, так как это опасно для жизни. Поэтому вести устранение неисправностей в желаемом темпе не удалось, а устранение некоторых сбоев может продлиться до завтрашнего дня», - сказал Хярм.