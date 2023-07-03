Сильный ветер оставил без электричества тысячи домохозяйств

В четыре часа дня по всей Эстонии было зафиксировано 45 отключений электроэнергии, без электричества остались 4 339 потребителей.

Согласно карте отключений Elektrilevi, в Южной Эстонии без электричества остались 695 потребителей. Наибольшее количество отключений было зафиксировано в Пыльваском уезде, где без электричества осталось 351 домохозяйство в волости Ряпина и 91 в волости Канепи.

В Вырумаа в это же время вышли из строя две подстанции в волости Антсла, в результате чего без электричества остались в общей сложности 253 потребителя.

В Валгаском уезде из-за отключения электроэнергии остались без электричества четыре домохозяйства в волости Отепя и одно в волости Валга.