Беспорядки во Франции затихают. Но все предпосылки для новых сохраняются

Выстрелы через боковое стекло

Инцидент произошел в пригороде Парижа Нантер утром 27 июня. Полицейские обратили внимание на «Мерседес» с польскими номерами (позже выяснилось, что автомобиль был арендован), который ехал с превышением скорости по полосе для городского транспорта. Полицейский патруль потребовал от сидящих в автомобиле остановиться, потом поехал за ними в погоню, а затем нарушители застряли в пробке, внутри машины было три человека.

Далее, по официальной версии, автомобиль пытался наехать на полицейских, и те открыли огонь, застрелив водителя (во Франции есть закон, разрешающий полиции стрелять, если водитель не выполняет ее команды). Запись с камеры видеонаблюдения, моментально разошедшаяся по соцсетям, показала другую картину - водитель автомобиля не пытался ни на кого наехать, а полицейский стрелял в него через боковое стекло.

Полицейского - его имя не называется - задержали. После обнародования видео к обвинению в убийстве добавилось еще одно - о даче ложных показания.

Но уже вечером 27 июня пригородах Парижа, в Лионе, Марселе, Тулузе и других городах начались беспорядки. Живущие здесь люди, в основном мигранты и выходцы из их семей, жгли автомобили, атаковали полицейские участки и административные здания.

Ранения получили как минимум 45 человек, каждую ночь полиция задерживала сотни участников беспорядков, сумма ущерба будет измеряться в миллионах евро.

Все внимание этническим меньшинствам