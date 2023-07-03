Пожароопасный период позади: Спасательный департамент снял все ограничения

Хотя ограничения будут ослаблены, спасатели все же просят соблюдать осторожность при разведении костров и мангалов на природе. Огонь следует разводить только на подготовленной площадке и в безветренную погоду. Костер нельзя оставлять без присмотра на длительное время, а под рукой всегда должен быть огнетушитель. Каждый, кто разжигает костер, несет ответственность за то, чтобы огонь не распространился на окружающую территорию.