Не по назначению скорую помощь вызывают не только безответственные граждане, но и семейные врачи, сотрудники домов призрения и даже Cил обороны. Это одна из серых зон, где смешиваются медицинская этика, сочувствие и деньги.
Для подписчиков
«Нас используют как бесплатный социальный транспорт!»: сотрудники скорой помощи жалуются на бесполезные вызовы
Члены бригад скорой помощи называют такие вызовы услугой такси. Это вызовы в кабинеты семейных врачей и дома призрения, где пациент с направлением врача ожидает госпитализации или анализов. Но жизни пациента ничего не угрожает, ему не нужна срочная помощь, только транспортировка. Virumaa Teataja даже слышал о случаях, когда вызов был сделан на дом пациенту - бригада приезжает, а человек уже ждет у двери, с собранной сумкой для больницы и направлением от семейного врача. А вызвал бригаду скорой помощи сам семейный врач или медсестра.