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«Нас используют как бесплатный социальный транспорт!»: сотрудники скорой помощи жалуются на бесполезные вызовы

Айвар Ояперв
, журналист
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Когда требуется срочная первая помощь, машины скорой помощи обслуживают как гражданских лиц, так и военнослужащих.
Когда требуется срочная первая помощь, машины скорой помощи обслуживают как гражданских лиц, так и военнослужащих. Фото: Marianne Loorents

Не по назначению скорую помощь вызывают не только безответственные граждане, но и семейные врачи, сотрудники домов призрения и даже Cил обороны. Это одна из серых зон, где смешиваются медицинская этика, сочувствие и деньги.

Члены бригад скорой помощи называют такие вызовы услугой такси. Это вызовы в кабинеты семейных врачей и дома призрения, где пациент с направлением врача ожидает госпитализации или анализов. Но жизни пациента ничего не угрожает, ему не нужна срочная помощь, только транспортировка. Virumaa Teataja даже слышал о случаях, когда вызов был сделан на дом пациенту - бригада приезжает, а человек уже ждет у двери, с собранной сумкой для больницы и направлением от семейного врача. А вызвал бригаду скорой помощи сам семейный врач или медсестра. 

Вызов скорой помощи не всегда оправдан

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