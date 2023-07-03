Полиция спасла жителя Эстонии от медведей

«Он шел по дороге в час ночи и вдруг услышал какие-то звуки в канаве», - рассказал начальник патрульной группы Вильяндиского полицейского участка Сильвер Симусте. Когда мужчина попытался найти источник звука, он заметил в канаве медведя и еще одного примерно в 150 метрах.

По словам Симусте, мужчина был напуган, и его здоровье не позволило бы ему бежать. Кроме того, у него разряжался телефон. Поэтому он позвонил по номеру 112.

Полицейские, которые поехали в деревню Кийса, расположенную в восьми километрах от Вильянди, не увидели медведей и не стали их искать. Они посадили мужчину в свою машину и увезли в город.