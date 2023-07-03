«Скоро вы увидите наши следующие победы на фронте»: Пригожин записал первое аудиообращение после «ухода» в Беларусь

«Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали - наш "марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось», - заявил Пригожин.

Пригожин также выразил уверенность, что в ближайшее время все увидят «наши следующие победы на фронте».

О своих дальнейших планах и о своем местонахождении основатель ЧВК Вагнера не сообщил.

После окончания мятежа Пригожин лишь один раз выступал с заявлением. 26 июня его пресс-служба опубликовала 11-минутную запись, в которой он излагал свою версию случившегося и уверял, что не собирался «свергать режим».