Участились жалобы на мошенников, называющих себя полицейскими. Теперь они заговорили по-английски

С прошлой пятницы стало больше сообщений о том, что люди получают автоматические звонки на английском языке из полиции. Жертве говорят, что у нее проблемы с удостоверением личности или различными данными: чтобы решить эту проблему якобы требуется связаться с сотрудником полиции, для чего нужно нажать цифру 1, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Начальник службы по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин подтверждает, что полиция таких звонков не делает. «В последние дни людям массово поступали подобные мошеннические звонки. Напоминаю, что звонки, в которых утверждается, что есть проблема с вашими данными или банковским счетом, следует немедленно отключать», - сказал полицейский.

Это не новая схема, и мошенники уже обращались к людям таким образом. «После нажатия цифры "1" звонок прерывается, и вскоре перезванивает мошенник, выдающий себя за полицейского. Во время звонка пытаются получить личные данные или PIN-коды, или человека просят подтвердить сделки PIN-кодами», - сказал Миленин.

Если поступает подозрительный вызов, его необходимо немедленно прекратить. «Не начинайте оправдываться, почему вы отключаетесь, просто отключитесь. Если вам снова позвонят с подозрительного номера, не отвечайте на звонок, а заблокируйте номер. Отвечайте на звонок на иностранном языке только на эстонском», - сказал представитель полиции.