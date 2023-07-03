«Новости в 7» за 3 июля: итоги Праздника песни и танца, наплыв поступающих в ВУЗы, футболу все фозрасты покорны и что ждет «русский мир»

Сегодня в выпуске:

- Грандиозный праздник песни и танца собрал свыше 90 тысяч зрителей, которых не испугали ливни и грозы. О его итогах нашему корреспонденту рассказали организаторы и представители полиции

- Сообщения по стране: благодаря новым поездам пассажиропоток увеличился вдвое, штормовая погода мешает паромному сообщению, в тюрьмах сидит рекордное малое число заключенных

- В эстонских ВУЗах этим летом наблюдается настолько сильный наплыв поступающих, что дали сбой даже электронные системы подачи документов. Чем это вызвано, какие специальности наиболее востребованы и какие планы на жизнь строят абитуриенты - в нашем репортаже

- Разминка и растяжка, ходьба с палками и даже футбол: в столичном районе Кристийне уже 12-й сезон проходят тренировки на свежем воздухе для всех возрастов. Секрет их популярности выясняла наша корреспондент

- Мировые новости: из-за чего бегают львы по улицам Парижа, почему на Филиппинах эвакуируют 30 тыс.человек и для чего мэр мексиканского города женился на крокодилице.

- Как быть свободным человеком в обществе, лишенном свободы? Показ фильма, посвященного жизни писателя Андрея Платонова, стал поводом обсудить с его автором и зрителями насущные вопросы и события в мире