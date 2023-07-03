Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 3 июля: итоги Праздника песни и танца, наплыв поступающих в ВУЗы, футболу все фозрасты покорны и что ждет «русский мир»
Сегодня в выпуске:
- Грандиозный праздник песни и танца собрал свыше 90 тысяч зрителей, которых не испугали ливни и грозы. О его итогах нашему корреспонденту рассказали организаторы и представители полиции
- Сообщения по стране: благодаря новым поездам пассажиропоток увеличился вдвое, штормовая погода мешает паромному сообщению, в тюрьмах сидит рекордное малое число заключенных
- В эстонских ВУЗах этим летом наблюдается настолько сильный наплыв поступающих, что дали сбой даже электронные системы подачи документов. Чем это вызвано, какие специальности наиболее востребованы и какие планы на жизнь строят абитуриенты - в нашем репортаже
- Разминка и растяжка, ходьба с палками и даже футбол: в столичном районе Кристийне уже 12-й сезон проходят тренировки на свежем воздухе для всех возрастов. Секрет их популярности выясняла наша корреспондент
- Мировые новости: из-за чего бегают львы по улицам Парижа, почему на Филиппинах эвакуируют 30 тыс.человек и для чего мэр мексиканского города женился на крокодилице.
- Как быть свободным человеком в обществе, лишенном свободы? Показ фильма, посвященного жизни писателя Андрея Платонова, стал поводом обсудить с его автором и зрителями насущные вопросы и события в мире
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 3 июля.