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В Харьюмаа произошло серьезное ДТП, среди пострадавших двое детей

Postimees
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Сегодня в 16:40 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Саку, где столкнулись автомобили Saab и Opel.

Авария произошла на 14-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри.

По данным представителя Департамента полиции и пограничной охраны, в результате аварии пострадали четыре человека. Скорая помощь доставила двух семилетних девочек в детскую больницу, а 47- и 67-летний мужчины были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Сотрудники полиции выясняют точные обстоятельства аварии.

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