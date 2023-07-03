В Харьюмаа произошло серьезное ДТП, среди пострадавших двое детей

По данным представителя Департамента полиции и пограничной охраны, в результате аварии пострадали четыре человека. Скорая помощь доставила двух семилетних девочек в детскую больницу, а 47- и 67-летний мужчины были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.