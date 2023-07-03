В Харьюмаа произошло серьезное ДТП, среди пострадавших двое детей

Сегодня в 16:40 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в волости Саку, где столкнулись автомобили Saab и Opel.
Авария произошла на 14-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри.
По данным представителя Департамента полиции и пограничной охраны, в результате аварии пострадали четыре человека. Скорая помощь доставила двух семилетних девочек в детскую больницу, а 47- и 67-летний мужчины были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Сотрудники полиции выясняют точные обстоятельства аварии.