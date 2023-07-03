Министр образования и науки: программе перехода школ на эстонский из-за ошибки в расчетах не хватит денег

Для проведения реформы школьного перехода на эстонский язык обучения в стратегии госбюджета на данный момент запланирован 41 миллион евро ежегодно в течение четырех лет. Но, по словам министра образования Кристины Каллас, из-за ошибки в расчетах на следующий год денег не хватит, передает «Актуальная камера».

«Ресурсы в основном нужны для того, чтобы выплатить стипендии студентам и выплачивать зарплату учителям, мы пока не можем сказать, сколько нам реально нужно дополнительных средств, поскольку мы пока не знаем, сколько учителей будут получать зарплату, но около 27 миллионов. Эта та сумма, которую нам нужно дополнительно получить для бюджета следующего года», – сказала Каллас («Ээсти 200»).