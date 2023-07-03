Пн, 3.07.2023
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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Доходы России должны уменьшиться

Postimees
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Вырубка леса в Черниговском районе Приморского края. На Дальнем Востоке большая часть лесной промышленности находится под контролем Китая.
Вырубка леса в Черниговском районе Приморского края. На Дальнем Востоке большая часть лесной промышленности находится под контролем Китая. Фото: Pärnu Postimees
  • Древесину из РФ тайно ввозят в Эстонию, указывая в декларации, что она поступает из третьих стран
  • Просто неприемлемо зарабатывать на сотрудничестве с агрессором
  • Это противоречит всем этическим нормам

Сокращение доходов России должно стать задачей для всех нас. Только тогда есть надежда, что Украина выиграет эту войну.

Так, Postimees пишет о том, как в Эстонию тайно ввозят российскую древесину, указывая в декларации, что она поступает из третьих стран. Любопытный поворот: Объединенные Арабские Эмираты, где, как известно, лишь 4,5 процента территории страны покрыто лесом, в этом году были указаны в качестве страны происхождения.

Более серьезный вопрос - что теперь с этим делать. Налогово-таможенный департамент проводит соответствующую проверку, иногда спрашивая у предполагаемой страны происхождения, поступает ли по-прежнему производимый товар из мх страны. Но этого может быть недостаточно, особенно учитывая, что многие страны происхождения получают выгоду от посредничества российских товаров, и поэтому в интересах этой страны скрывать происхождение товаров. Следует помнить, что для «глобального Юга» осуждение украинской войны и необходимость победы Украины отнюдь не очевидны. Так почему бы не подумать о создании списка подозрительных стран и компаний?

Это предложение может звучать как подстрекательство к ябедничеству, но дело в том, что увеличение или даже сохранение доходов России на прежнем уровне поможет российской военной машине продолжать вести войну в Украине и убивать украинцев.

Понятно, что война нанесла экономический ущерб многим предприятиям, заставив их искать альтернативные источники дохода. Но здесь этика берет верх над экономической выгодой. Просто неприемлемо зарабатывать, сотрудничая с агрессором. Это противоречит всем этическим нормам. Кроме того, Эстония была в первых рядах стран, которые последовательно призывали к ужесточению санкций против России, и поэтому косвенная помощь России резко противоречит внешнеполитическим целям Эстонии.

Тема ввоза древесины в Эстонию, конечно, не единственная проблема, связанная с антироссийскими санкциями, она составляет лишь крошечную долю всего спектра доходов России. Евросоюз достиг принципиального соглашения в 11-м пакете антироссийских санкций, и в первую очередь это означает, что будут закрыты альтернативные источники доходов России. По мере того, как сокращалась торговля между западными странами и Россией, последняя научилась находить новые пути для поддержания своей торговли. Именно этим и занимается 11-й санкционный пакет ЕС.

Конечно, закрытие альтернативных источников дохода в России понесет за собой политические последствия. Каким образом и нужно ли наказывать, например, Китай или Турцию, которые тоже торгуют российскими товарами? Ясно и то, что санкции подействуют не сразу, и в Москве наверняка продумывают новые сценарии для их обхода.

Но у Западных стран нет другого выбора, кроме как продолжать вводить санкции. В противном случае помощь Украине будет напоминать бездонную шляпу: помощь от Запада есть, но толку от нее мало, если доходы России не уменьшаются. Иными словами: помощь Украине компенсируется торговлей с Россией. Хотя бы косвенно. И звучит это не как самая продуманная политика.

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