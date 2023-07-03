Так, Postimees пишет о том, как в Эстонию тайно ввозят российскую древесину, указывая в декларации, что она поступает из третьих стран. Любопытный поворот: Объединенные Арабские Эмираты, где, как известно, лишь 4,5 процента территории страны покрыто лесом, в этом году были указаны в качестве страны происхождения.

Более серьезный вопрос - что теперь с этим делать. Налогово-таможенный департамент проводит соответствующую проверку, иногда спрашивая у предполагаемой страны происхождения, поступает ли по-прежнему производимый товар из мх страны. Но этого может быть недостаточно, особенно учитывая, что многие страны происхождения получают выгоду от посредничества российских товаров, и поэтому в интересах этой страны скрывать происхождение товаров. Следует помнить, что для «глобального Юга» осуждение украинской войны и необходимость победы Украины отнюдь не очевидны. Так почему бы не подумать о создании списка подозрительных стран и компаний?

Это предложение может звучать как подстрекательство к ябедничеству, но дело в том, что увеличение или даже сохранение доходов России на прежнем уровне поможет российской военной машине продолжать вести войну в Украине и убивать украинцев.