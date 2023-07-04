Своими действиями в Украине и словами, сказанными в этой связи, Россия нарушила все мыслимые законы и стала страной-изгоем. В этой гонке агрессор соревнуется только с самим собой, а финиш приближается. После победы Украины побежденных ждет возмездие, и уже сейчас обсуждаются его конкретные механизмы. При их разработке может пригодиться опыт российских юристов, покинувших страну в последние годы. Они точно знают, с чем придется иметь дело.

- Не совсем. В мире не так много международных судов, которые могут судить за преступления, совершенные Россией в Украине, а также в Африке или на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд в Гааге имеет довольно ограниченную компетенцию. Он не может привлечь к ответственности за преступления агрессии. За то, что квалифицировано как военные преступления или как геноцид – может, а за агрессию нет. У суда в Гааге не такая большая история, поэтому еще не все процедуры выработаны. После Второй мировой войны трибуналы с нуля создавались…