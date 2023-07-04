Своими действиями в Украине и словами, сказанными в этой связи, Россия нарушила все мыслимые законы и стала страной-изгоем. В этой гонке агрессор соревнуется только с самим собой, а финиш приближается. После победы Украины побежденных ждет возмездие, и уже сейчас обсуждаются его конкретные механизмы. При их разработке может пригодиться опыт российских юристов, покинувших страну в последние годы. Они точно знают, с чем придется иметь дело.
- Переходное правосудие – звучит ободряюще, но непонятно. Это про то, как наказать плохих людей, которые владеют Россией и вторглись в Украину? Это Путин в Гааге?