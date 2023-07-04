TEZ Tour: туристическая активность жителей Эстонии превзошла допандемийный период

Также выросла средняя сумма расходов на путешествия. Тем не менее за последние годы способ покупки туров практически не изменился: по данным компании менее трети пакетных туров покупаются онлайн, и более 70% отдыхающих все еще предпочитают приобретать туры на месте, в офисе туроператора или турагентстве, с помощью консультанта.

«С начала года наш оборот вырос примерно на треть, что означает, что выросла как готовность людей к путешествиям, так и стоимость самих туров. Средняя стоимость пакетного тура для жителя Эстонии выросла примерно на 12%, причем роль в этом увеличении сыграли в основном инфляция и повышение стоимости энергоносителей», - сообщила директор по продажам и маркетингу TEZ Tour Елена Гавронски.

По словам Елены, предпочтения жителей Эстонии в отношении направлений также изменились, и сейчас они обращают внимание на более дорогие курорты в Европе.

«За пару лет очень популярными стали греческие курорты, которые ранее не входили в список наиболее доступных направлений. Родос и Крит уже почти распроданы, Малага (Испания) полностью раскуплена. Но благодаря большому предложению на рынке, на данный момент доступны по хорошей цене и с очень разнообразными вариантами туры в Турцию и Болгарию, которые также значительно развили свой уровень обслуживания в последние годы», - сказала она.