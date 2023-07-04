«Это было ошибкой». Шведский баскетболист сожалеет о присоединении к российскому клубу

«Я хочу попросить прощения», - сказал известный спортсмен шведскому изданию ТТ.

Год назад Йеребко заключил контракт с московским клубом – в то же время, когда началось военное вторжение в Украину. Решение перейти в большой военный клуб в разгар войны вызвало огромную волну критики.

Баскетболиста исключили из состава национальной сборной, сам Йеребко до сих пор хранил молчание.

«Хочу извиниться перед народом Швеции. Сделал совершенно неправильный выбор, думал только о баскетболе, а вышло не так. Я несу ответственность за последствия и теперь хочу рассказать об этом. У меня изначально были сомнения. Но я не играл полтора года и просто хотел играть в баскетбол. Теперь я понимаю, насколько это было неправильно, конечно, я сожалею об этом", - сказал Йеребко.

Юнас Йеребко не играл в баскетбол с тех пор, как в июне 2022 года истек его контракт с ЦСКА.

«Я поддерживаю форму на случай, если вернусь, но сейчас не думаю, что так произойдет. Честно говоря, я мало думал о баскетболе. Я хочу играть на самом высоком уровне, но возможностей немного. Я всегда хотел завершить карьеру в национальной сборной Швеции, но теперь идет так, как идет», - сказал баскетболист.