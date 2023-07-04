«Это было ошибкой». Шведский баскетболист сожалеет о присоединении к российскому клубу

Шведский баскетболист Юнас Йеребко, присоединившийся к клубу страны-агрессора, извинился перед народом своей страны, признав, что присоединение к московскому ЦСКА было ошибкой.
«Я хочу попросить прощения», - сказал известный спортсмен шведскому изданию ТТ.
Год назад Йеребко заключил контракт с московским клубом – в то же время, когда началось военное вторжение в Украину. Решение перейти в большой военный клуб в разгар войны вызвало огромную волну критики.
Баскетболиста исключили из состава национальной сборной, сам Йеребко до сих пор хранил молчание.
«Хочу извиниться перед народом Швеции. Сделал совершенно неправильный выбор, думал только о баскетболе, а вышло не так. Я несу ответственность за последствия и теперь хочу рассказать об этом. У меня изначально были сомнения. Но я не играл полтора года и просто хотел играть в баскетбол. Теперь я понимаю, насколько это было неправильно, конечно, я сожалею об этом", - сказал Йеребко.
Юнас Йеребко не играл в баскетбол с тех пор, как в июне 2022 года истек его контракт с ЦСКА.
«Я поддерживаю форму на случай, если вернусь, но сейчас не думаю, что так произойдет. Честно говоря, я мало думал о баскетболе. Я хочу играть на самом высоком уровне, но возможностей немного. Я всегда хотел завершить карьеру в национальной сборной Швеции, но теперь идет так, как идет», - сказал баскетболист.
Йеребко с 2019 по 2021 годы выступал за «Химки». Весной 2022 года он заключил рабочее соглашение с ЦСКА, однако провел в российской команде всего три месяца, после чего покинул клуб. На счету шведа 16 матчей и 5,6 очка за встречу. Баскетболист отстранен от выступлений за сборную Швеции и не сыграет на предстоящем чемпионате мира.