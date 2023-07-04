Департамент нагрянул с проверками в магазины: выявлено множество нарушений

В ходе проекта проверялось наличие инструкции по эксплуатации на эстонском языке, ее понятность и наличие соответствующих инструкций по обслуживанию. В ходе проекта проверки были рассмотрены различные бытовые приборы и датчики дыма и угарного газа, передала пресс-служба ведомства.

Как отметили в департаменте, в случае 31 товара отсутствовала инструкция на эстонском языке; в инструкции к одному товару частично отсутствовала информация на эстонском языке;

у четырех товаров информация на изделии отличалась от информации, опубликованной в инструкции пользователя; у 2 товаров инструкции имели очень маленький шрифт; у 1 товара инструкция была плохо переведена, непонятна и напечатана мелким шрифтом.

Из 116 проверенных товаров, 23 изделиями являлись датчики дыма и угарного газа – в семи случаях были обнаружены проблемы в инструкциях.

TTJA связался со всеми торговцами, некоторые из них уже устранили недочеты, в том числе в сотрудничестве с дистрибьютором.

Департамент обращает внимание торговцев на то, что при продаже товаров потребителям, инструкции пользователя должны быть предоставлены без двусмысленных выражений, а также инструкция должна быть написана разборчивым шрифтом и на эстонском языке, кроме того, она должна содержать следующую необходимую информацию о том, как безопасно использовать товар, надлежащим и бережливым образом; правильно собирать, устанавливать, подключать, обслуживать, хранить, и утилизировать товар в случае необходимости; если товар состоит из нескольких частей, инструкция по применению должна включать перечень частей (составных частей комплекта).