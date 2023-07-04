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На Эстонию обрушился шторм: поваленные деревья, отключения электричества и пожары

rus.postimees.ee
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Поваленное во время шторма дерево.
Поваленное во время шторма дерево. Фото: Türi päästekomando

Неделя началась по всей Эстонии ненастно: уже рано утром в понедельник на материк и острова обрушились штормовые ветры, ливни и гром, во многих местах отключилось электричество. Сильный ветер прервал паромное сообщение с несколькими небольшими островами.

Грозовой пояс прошел от Пярнуского залива через Пярнумаа в сторону Вильянди и Тартумаа в ночь на понедельник, причинив наибольший ущерб местным жителям. Как сообщает Pärnu Postimees, ночью удар молнии привел к пожару в доме в Пярну и в дровяном сарае в волости Хяэдемеэсте. В понедельник днем ​​молния ударила рядом с водоочистной станцией Рейу, в результате чего весь Пярну, Пайкузе и Таммисте на некоторое время остались без воды.

Сильный штормовой ветер также сломал много деревьев и веток по всей Эстонии. По данным Elektrilevi, самые масштабные аварии произошли в Йыгева, Рапла и на Сааремаа. Бригады работали над устранением неисправностей с раннего утра. Всего удалось восстановить подключение к электроснабжению примерно 9000 абонентов, по состоянию на вечер понедельника еще 4400 абонентов оставались без электричества.

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