На Эстонию обрушился шторм: поваленные деревья, отключения электричества и пожары

Грозовой пояс прошел от Пярнуского залива через Пярнумаа в сторону Вильянди и Тартумаа в ночь на понедельник, причинив наибольший ущерб местным жителям. Как сообщает Pärnu Postimees, ночью удар молнии привел к пожару в доме в Пярну и в дровяном сарае в волости Хяэдемеэсте. В понедельник днем ​​молния ударила рядом с водоочистной станцией Рейу, в результате чего весь Пярну, Пайкузе и Таммисте на некоторое время остались без воды.