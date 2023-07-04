На Эстонию обрушился шторм: поваленные деревья, отключения электричества и пожары

Неделя началась по всей Эстонии ненастно: уже рано утром в понедельник на материк и острова обрушились штормовые ветры, ливни и гром, во многих местах отключилось электричество. Сильный ветер прервал паромное сообщение с несколькими небольшими островами.
Грозовой пояс прошел от Пярнуского залива через Пярнумаа в сторону Вильянди и Тартумаа в ночь на понедельник, причинив наибольший ущерб местным жителям. Как сообщает Pärnu Postimees, ночью удар молнии привел к пожару в доме в Пярну и в дровяном сарае в волости Хяэдемеэсте. В понедельник днем молния ударила рядом с водоочистной станцией Рейу, в результате чего весь Пярну, Пайкузе и Таммисте на некоторое время остались без воды.