Член Рийгикогу Алексей Евграфов вступил в Центристскую партию

Как передала во вторник пресс-служба партии, лидер центристов Юри Ратас назвал приход Алексея Евграфова в партию долгожданным и логичным шагом. «Фракция Центристской партии в Рийгикогу работала сплоченно и вместе в очень трудный весенний период, и я рад, что эта работа дала дополнительную уверенность в том, что именно Центристская партия является той силой, которая стоит за необходимые принципы и решения как сегодня, так и в будущем«, - сказал Ратас.

Он добавил, что вступление в партию Евграфова, работающего в парламентской комиссии по делам сельской жизни, придаст партии еще больше полномочий в региональной сфере, особенно, конечно, в Ида-Вирумаа. «Опыт и работа Евграфова в Нарве и Ида-Вирумаа, несомненно, придадут партии больше сил в этих регионах, в том числе в контексте выборов в местные органы власти», - отметил Ратас.

Вступивший в Центристскую партию Алексей Евграфов заявил, что партия всегда отстаивала интересы Ида-Вирумаа и принимала реальные решения, улучшающие благосостояние жителей региона.

«Даже сегодня мы ясно видим, что есть разница между политиками и между политическими партиями. Партии нынешней правящей коалиции показали, что обещания не выполняются, а принятые решения явно ухудшают способность людей справляться с ситуацией. Такой политике нужно противостоять, и такой силой является Центристская партия», - сказал Евграфов.