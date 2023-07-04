РАЙНЕР САКС ⟩ Распространяющиеся в российских соцсетях публикации свидетельствуют о недовольстве элиты

Вчера ночью Россия выпустила семнадцать иранских беспилотников в направлении Украины, в основном в районе города Хмельницкий. Тринадцать из них были сбиты, а оставшиеся четыре, согласно официальным украинским данным, не попали в цель, серьезных разрушений не было. В последующих сообщениях о вчерашнем авиаударе говорится, что, помимо иранских беспилотников, Россия применила и крылатые ракеты класса «Калибр», но все они также были сбиты.

Ситуация на передовой не изменилась. Украина оказывает давление, а Россия пытается усилить активность контрударов. Россия продолжает каждый день бомбить приграничные села на севере Украины, но нет никаких признаков того, что Россия готовит новую атаку с севера.

- Атаки с обеих сторон идут в направлении Сватово и Северодонецка, изменений в обстановке нет. Российская сторона пытается усилить давление в этом регионе. Пока неясно, будет ли это продолжаться в ближайшие дни.

- У Бахмута украинские войска продолжают медленное продвижение к северу и югу от города. Россия также перебросила в этот район значительное количество воздушно-десантных подразделений из других мест, говорят о до двух батальонных частях, но маловероятно, что это полностью укомплектованные части. Они могут замедлить продвижение украинских сил, но не остановят их.

- В районе Донецка Россия пытается удержать инициативу, ежедневно атакуя город Марьинка, но безуспешно. В основном в этом районе ведется артиллерийская дуэль.

- На южном фронте Украина позавчера не добилась значительного прогресса. Есть незначительные успехи в направлениях наступления на Мелитополь и Бердянск. Российской армии не удалось ликвидировать украинские позиции на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, вокруг которого продолжаются бои. Украинские атаки в российском тылу продолжаются.