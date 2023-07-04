В российском информационном пространстве после мятежа ЧВК «Вагнер» происходят очень интересные события, выражающиеся главным образом в публикациях в социальных сетях, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс. По его словам, важна даже не точность фактов, а то, что информация распространяется.
РАЙНЕР САКС ⟩ Распространяющиеся в российских соцсетях публикации свидетельствуют о недовольстве элиты
Стали появляться истории о том, как Путин и его ближайшие соратники покинули Москву в день мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. Уже во время мятежа быстро распространилась информация о том, что несколько правительственных и частных самолетов, принадлежавших бизнес-элите, вылетели из Москвы по мере приближения колонны ЧВК «Вагнер». Теперь появляются все более подробные истории, которые могут оказать существенное влияние на будущее правящего круга.
К настоящему моменту было описано, как экс-президент и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, выполняющий важную роль заместителя главы Совета безопасности России, покинул Москву. Кроме того, он запомнился тем, что долгое время был одним из главных спикеров на тему войны в Украине и исключительно пошлыми и грубыми словами, которые он выбирал для использования в своих постах. Посредством его аккаунтов в социальных сетях поддерживались основные российские угрозы в адрес западных стран, хотя и больше похожие на разглагольствования. В последний месяц он исчез из медиапространства.
Возможно, что по мере обострения обстановки на фронте президент России счел необходимым взять управление коммуникациями в свои руки, и дальнейшие посты бывшего президента могли бы быть гротескными и высмеивали бы действия действующего президента.
Также появилась важная история о побеге из Москвы главы Росгвардии Виктора Золотова с семьей. Этот деятель считается наиболее лояльным президенту России лидером силовой структуры, и если бы его дискредитация удалась, это оказало бы сильное влияние на отношения внутренних сил в России.
Однако самое важное из написанного - о самом президенте России, который в день мятежа якобы уехал из Москвы в Санкт-Петербург, и проводил время на борту яхты своего приближенного олигарха Юрия Ковальчука. 24 июня - день проведения выпускных старших классов в России. На протяжении многих лет центральное правительство России со своей стороны постоянно поощряло празднование этого дня. Президент России лично уделял этому событию много внимания, и в его программе это, пожалуй, самое важное проявление внимания к молодежи. Поговаривают, что он, находясь на яхте в Санкт-Петербурге, не руководил операцией по препятствованию действиям ЧВК «Вагнер», а наблюдал за торжествами.
В данном случае самое главное не то, насколько эти истории достоверны. Важно, что такие истории появляются и распространяются. Это показывает, что приближенные к президенту России не контролируют происходящее в российском информационном пространстве и не могут удержать инициативу в области коммуникаций. Сложно оценить, насколько скоординирована публикация подобных публикаций, но сам по себе процесс выражает недовольство какой-то части российской элиты.
В связи с мятежом ЧВК «Вагнер» примечательно то, что ни во время мятежа, ни после него не собирались обычные российские государственные институты, такие как Совет безопасности или Совет Федерации, которые президент России постоянно использовал для оформления своих важнейших инициатив. Можно предположить, что российский президент еще не смог прояснить для себя последствия мятежа. Центральное правительство пытается восстановить контроль над медиапространством, развернута масштабная кампания по дискредитации системы ЧВК «Вагнер». Официальная российская пропаганда пытается развенчать мифы, созданные вокруг структур «Вагнера», большинство из которых были созданы собственной системой информационных операций России в предыдущие годы.
Вчера ночью Россия выпустила семнадцать иранских беспилотников в направлении Украины, в основном в районе города Хмельницкий. Тринадцать из них были сбиты, а оставшиеся четыре, согласно официальным украинским данным, не попали в цель, серьезных разрушений не было. В последующих сообщениях о вчерашнем авиаударе говорится, что, помимо иранских беспилотников, Россия применила и крылатые ракеты класса «Калибр», но все они также были сбиты.
Ситуация на передовой не изменилась. Украина оказывает давление, а Россия пытается усилить активность контрударов. Россия продолжает каждый день бомбить приграничные села на севере Украины, но нет никаких признаков того, что Россия готовит новую атаку с севера.
- Атаки с обеих сторон идут в направлении Сватово и Северодонецка, изменений в обстановке нет. Российская сторона пытается усилить давление в этом регионе. Пока неясно, будет ли это продолжаться в ближайшие дни.
- У Бахмута украинские войска продолжают медленное продвижение к северу и югу от города. Россия также перебросила в этот район значительное количество воздушно-десантных подразделений из других мест, говорят о до двух батальонных частях, но маловероятно, что это полностью укомплектованные части. Они могут замедлить продвижение украинских сил, но не остановят их.
- В районе Донецка Россия пытается удержать инициативу, ежедневно атакуя город Марьинка, но безуспешно. В основном в этом районе ведется артиллерийская дуэль.
- На южном фронте Украина позавчера не добилась значительного прогресса. Есть незначительные успехи в направлениях наступления на Мелитополь и Бердянск. Российской армии не удалось ликвидировать украинские позиции на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста, вокруг которого продолжаются бои. Украинские атаки в российском тылу продолжаются.
Российская армия пытается продолжать активную оборону, где утраченные позиции немедленно пытаются восстановить контратаками. Такая тактика привела к высоким потерям российских войск. Украина до сих пор не смогла развернуть свои основные наступательные подразделения.