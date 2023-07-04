Начинающие учителя взялись подтянуть эстонский язык у нарвских школьников

Сегодня начинается городской лагерь Noored Kooli, в котором примет участие 41 учитель и более 500 нарвских школьников. Этот лагерь проходит в Нарве уже шестой год и дарит детям хорошую практику эстонского языка и опыт игрового обучения.
Со школьниками будут заниматься участники программы Noored Kooli, которые пришли в профессию педагога из других областей; они проходят обучение уже с весны и в сентябре начнут работать учителями в школах по всей Эстонии.
Обучение в лагере построено на объединении предметов и языка по методу погружения, группы делают разнообразные проекты, например, мастерят книги, пробуют рэп-выступления и стихосложение, учатся финансовой грамоте и навыкам выживания, знакомятся заново с родным городом и т.д.
Каролин Соосаар ведет в лагере группу 4-классников, она надеется больше всего на возможность сделать эстонский язык интересным для детей и показать, что язык - это больше, чем грамматика - это инструмент для общения.
«Я хочу укрепить понимание того, что все культуры особенные, а люди одинаково ценны, - говорит Каролин, которая осенью начнет работать в Кохтла-Ярвской школе Ярве. - Я выбрала Ида-Вирумаа, потому что хочу заразить всех той огромной любовью к эстонскому языку, которую испытываю сама. Я чувствую, что здесь много возможностей для начинающего учителя, и я могу внести свой посильный вклад в то, чтобы переход к обучению на эстонском языке был как можно более плавным».
Для участников программы Noored Kooli лагерь в Нарве - это их первое знакомство с преподаванием и часть подготовительного обучения. «Лагерь развивает у учителей ряд важных навыков, таких как поддержка обучения учащихся, создание мотивации и применение стратегий обучения, - комментирует менеджер по обучению Noored Kooli Мари Ныгисто. - Это дает им ценный практический опыт и возможность улучшить и отточить свои педагогические навыки».
Участники программы - все люди с высшим образованием и опытом работы в других областях, в течение двухгодичной программы, в том числе и лагере, их ведут и поддерживают очень опытные учителя - менторы. Параллельно с практическим опытом - работе в классах, участники проходят теоретическое обучение по новым методикам при Таллиннском университете. Так достигается хороший профессиональный пакет компетенций учителя XXI века.
Городской лагерь Noored Kooli проходит с 4 по 14 июля и участие для детей бесплатное. Свой вклад в проведение лагеря вносят также волонтеры, школьники из Нарвы, Силламяэ и Тарту.
Проект реализуется в сотрудничестве с Британским Советом по программе People To People Cultural Engagement для поддержки социальной сплоченности. Проведение лагеря поддерживает также и город Нарва.