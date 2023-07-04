Начинающие учителя взялись подтянуть эстонский язык у нарвских школьников

Со школьниками будут заниматься участники программы Noored Kooli, которые пришли в профессию педагога из других областей; они проходят обучение уже с весны и в сентябре начнут работать учителями в школах по всей Эстонии.

Обучение в лагере построено на объединении предметов и языка по методу погружения, группы делают разнообразные проекты, например, мастерят книги, пробуют рэп-выступления и стихосложение, учатся финансовой грамоте и навыкам выживания, знакомятся заново с родным городом и т.д.

Каролин Соосаар ведет в лагере группу 4-классников, она надеется больше всего на возможность сделать эстонский язык интересным для детей и показать, что язык - это больше, чем грамматика - это инструмент для общения.

«Я хочу укрепить понимание того, что все культуры особенные, а люди одинаково ценны, - говорит Каролин, которая осенью начнет работать в Кохтла-Ярвской школе Ярве. - Я выбрала Ида-Вирумаа, потому что хочу заразить всех той огромной любовью к эстонскому языку, которую испытываю сама. Я чувствую, что здесь много возможностей для начинающего учителя, и я могу внести свой посильный вклад в то, чтобы переход к обучению на эстонском языке был как можно более плавным».