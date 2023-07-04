В Чечне зверски избита журналист «Новой газеты» Елена Милашина

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину в Грозном обрили наголо и избили ногами, сломав пальцы. Сотрудница редакции, удостоенной Нобелевской премии мира, приехала в Чечню на приговор матери местного оппозиционера.
Продолжательница дела убитой в 2006 году журналистки «Новой газеты» Анны Политковской ее коллега по изданию Елена Милашина жестоко избита в Чечне. В Грозный Милашина прилетела на оглашение приговора Зареме Мусаевой, матери известного критика Рамзана Кадырова. Вместе с Милашиной избит журналист Мусаевой Александр Немов.
«Сегодня в Чечне совершено нападение на журналиста «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Неизвестные в масках перехватили их по дороге из аэропорта в Грозный и жестоко избили, уничтожили технику и документы», - сообщает «Новая газета» без подробностей.
Милашину избивали ногами, у нее сломаны пальцы рук, нападавшие обрили ее наголо, сообщает правозащитный центр «Мемориал».
«Их жестоко били ногами, в том числе по лицу, угрожали убийством, приставляли пистолет к голове, отобрали и разбили технику. При избиении им говорили: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите», - сказано в Telegram-канале старейшей правозащитной организации России. - Александр Немов с трудом говорит и передвигается. У Елены Милашиной сломаны пальцы, она периодически теряет сознание. У нее ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта ее нельзя, сообщают коллеги».
Руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец сообщает в Telegram-канале этой организации юристов и правозащитников, что адвокат Немов в больнице сидит в инвалидной коляске. По его словам Милашину и юриста избивали полипропиленовыми трубами люди в черных масках.
Адвоката ударили чем-то острым в ногу. Правозащитники опубликовали фотографию раны.
Елена Милашина много лет освещает события в Чечне и на Северном Кавказе. Ей неоднократно угрожали за ее публикации о руководстве Чечни. Она регулярно выступала в СМИ в качестве эксперта по политике Кадырова и его сподвижников.
В 2021 году Ксения Собчака выпустила большое интервью с Еленой Милашиной о ее работе и жизни, где в том числе подробно рассказано о конфликтных отношениях с кланом Кадырова.
Елена Милашина была одним из тех независимых журналистов, кто лично видел события в Беслане в сентябре 2004 года, когда после захвата заложников в местной школе и штурма предпринятого силовиками, погибли 333 человека, в том числе 186 детей.
Милашина уже подвергалась нападениям. 16 февраля 2006 года на нее напали в Беслане. В ноябре того же года ее коллеги получили анонимные угрозы убийством в связи с расследованием проблем на Северном Кавказе и расследованием убийства Анны Политковской. 22 декабря 2006 года Елена Милашина и редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович получили анонимные угрозы в связи с критикой парламентской комиссии Торшина по расследованию теракта в Беслане.
«Новая газета» - независимое российское СМИ, которое существовало с 1993 года, но было закрыто властями после начала полномасштабной войны в 2022 году. За годы работы журналисты и связанные с изданием профессионалы неоднократно подвергались нападениям, многие были убиты.
В 2000 году после покушения скончался журналист Игорь Домников. В то же году покушение пережил журналист Олег Лурье.
В 2001 году был убит журналист Виктор Попков.
В 2003 году в результате отравления умер заместитель главного редактора газеты член «Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в городах Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 года» Юрий Щекочихин. В том же году пережил покушение журналист Михаил Комаров.
В 2006 году были убиты журналисты Светлана Орлюк и Анна Политковская.
В 2009 году неонацисты застрелили адвоката Станислава Маркелова, который в том числе вел дела «Новой газеты», такие как дело об убийстве Игоря Домникова. Вместе с Маркеловым была застрелена журналистка «Новой» Анастасия Бабурова.
В 2009 году в Чечне была похищена и убита правозащитника Наталья Эстемирова, которая публиковалась в газете и долгое время сотрудничала с ней.
В 2019 году автор «Новой» писатель Дмитрий Быков пережил отравление. По данным независимых СМИ за покушением стояла та же группа киллеров ФСБ, которые причастны к попыткам убийства Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.
Многие сотрудники «Новой газеты» неоднократно получали анонимные угрозы в свой адрес.