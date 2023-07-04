В Чечне зверски избита журналист «Новой газеты» Елена Милашина

В 2000 году после покушения скончался журналист Игорь Домников. В то же году покушение пережил журналист Олег Лурье.



В 2001 году был убит журналист Виктор Попков.



В 2003 году в результате отравления умер заместитель главного редактора газеты член «Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в городах Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 года» Юрий Щекочихин. В том же году пережил покушение журналист Михаил Комаров.



В 2006 году были убиты журналисты Светлана Орлюк и Анна Политковская.



В 2009 году неонацисты застрелили адвоката Станислава Маркелова, который в том числе вел дела «Новой газеты», такие как дело об убийстве Игоря Домникова. Вместе с Маркеловым была застрелена журналистка «Новой» Анастасия Бабурова.



В 2009 году в Чечне была похищена и убита правозащитника Наталья Эстемирова, которая публиковалась в газете и долгое время сотрудничала с ней.



В 2019 году автор «Новой» писатель Дмитрий Быков пережил отравление. По данным независимых СМИ за покушением стояла та же группа киллеров ФСБ, которые причастны к попыткам убийства Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.