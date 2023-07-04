Исследование: готовность населения Эстонии к кризисам так же плоха, как и четыре года назад

Хотя восприятие угроз и некоторые навыки улучшились по сравнению с данными прошлого исследования, фактическая готовность остается на низком уровне.

Исследование показывает, что за последние несколько лет общая осведомленность населения о кризисах улучшилась. «Заметно уменьшилось количество людей, которые никогда не думали, что их семья может попасть в серьезную чрезвычайную ситуацию. Если два года назад таких людей было 45%, то сейчас их доля снизилась до 30%», — рассказала руководитель отдела профилактики Спасательного департамента Яника Усин.

«Последние несколько лет — это перебои с электричеством, штормы, пандемия коронавируса и война в Украине. Видимо, эти события заставили людей больше, чем раньше, задуматься о чрезвычайных ситуациях и дали ощущение, что кризисные ситуации могут так или иначе коснуться всех нас», - добавила Усин. Заметно увеличилась доля людей, задумавшихся о военной угрозе. Если два года назад их было 10%, то сейчас 51%.

Хотя осведомленность об угрозе кризиса улучшилась, общая ситуация по-прежнему плоха - около половины населения хорошо знает основные действия в случае чрезвычайной ситуации. Количество жителей, предпринявших какие-либо шаги для улучшения подготовки своей семьи к кризису, постепенно увеличивалось. Однако количество семей, у которых есть все необходимые вещи и запасы на экстренный случай, не изменилось. Таких семей пока всего 15%.