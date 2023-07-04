Российский теннисист о войне в Украине: я за мир

Арина Соболенко сказала журналистам, что не будет отвечать на вопросы, связанные с политикой. В отличие от белоруски, Медведев общался со всеми журналистами, присутствовавшими на пресс-конференции и ответил на их вопросы.

Слова Медведева об Украине: «Не знаю, будут ли все довольны моим ответом или нет. Я всегда говорил одно и то же: я за мир. Чего-то другого не добавить. Я не знаю, какая у людей реакция. Это мы не видим. Когда я выхожу на корт, всегда стараюсь быть самим собой. Есть турниры, на которых я меньше нравлюсь публике. Но на других турнирах ощущаю их поддержку. Я здесь только для того, чтобы играть в теннис».