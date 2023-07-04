Elektrilevi: большинство аварий в электросетях Эстонии к утру вторника ликвидировано

В понедельник из-за сильного штормового ветра сломалось много деревьев и веток, что привело к масштабным отключениям электроэнергии по всей Эстонии. С раннего утра понедельника 50 бригад в две смены работали над устранением повреждений. Работе мешали сильный дождь и гроза.

​Самые масштабные аварии в электросетях произошли в понедельник в Йыгеваском, Рапласком уездах и на острове Сааремаа, где по состоянию на вечер понедельника без электричества оставались около 4 400 клиентов.

«В общей сложности 50 бригад и 150 человек круглосуточно работали над устранением неисправностей, несмотря на очень сложные и порой опасные для жизни погодные условия. Отважным электрикам удалось устранить подавляющее большинство неисправностей к сегодняшнему утру. Большое спасибо за эти усилия, - сказал Михкель Хярм, председатель правления Elektrilevi. - Поскольку штормовой ветер не собирается ослабевать, сегодня мы также будем в состоянии повышенной готовности».

​К утру вторника ситуация нормализовалась, и по состоянию на 7:50 без электричества из-за аварийных отключений оставалось только 177 клиентов.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это позволит быстро обмениваться информацией между потребителем и компанией в случае отключения электроэнергии.