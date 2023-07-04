Меньше тепла, электричества и еды: объемы промышленности Эстонии резко упали

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, объем промышленной продукции1 в мае уменьшился в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в производстве сланцевого масла (17,6%), а также в производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов (10,0%) и напитков (7,9%).

«Среди наиболее весомых отраслей сокращение наблюдалось в деревообработке (20,3%), объемы сократились также в производстве электрооборудования (11,9%), изделий из металла (12,4%) и электронного оборудования (14,6%). В меньшей степени сократилось производство продуктов питания (1,4%)», - добавила Бундер.

Рост в горнодобывающем секторе был обусловлен увеличением в мае добычи торфа, чему способствовали погодные условия, позволившие начать сезон раньше.

По сравнению с маем 2022 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности сократилась в мае 2023 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 11,6%. Продажа продукции на внутреннем рынке уменьшилась на 10,7%, продажа на экспорт — на 12,2%.

На внешнем рынке было продано 65,9% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

Согласно сезонно откорректированным данным, в мае 2023 года общие объемы промышленного производства увеличились по сравнению с апрелем на 2,2%, а в обрабатывающей промышленности на 0,2%.

В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) уменьшилось по сравнению с маем 2022 года на 43,5%, а производство тепла — на 15,3%.

1 Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета постоянных цен продукции используется индекс цен производителей.

2 Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.

Промышленность — крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.