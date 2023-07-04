Меньше тепла, электричества и еды: объемы промышленности Эстонии резко упали

По данным Департамента статистики, промышленные предприятия произвели в мае 2023 года продукции в постоянных ценах на 12,7% меньше, чем в этом же месяце 2022 года. Производство сократилось в двух секторах из трех — в энергетике на 31,5% и в обрабатывающей промышленности на 13,1%, но в горнодобывающей промышленности увеличилось на 36,3%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, объем промышленной продукции1 в мае уменьшился в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в производстве сланцевого масла (17,6%), а также в производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов (10,0%) и напитков (7,9%).
«Среди наиболее весомых отраслей сокращение наблюдалось в деревообработке (20,3%), объемы сократились также в производстве электрооборудования (11,9%), изделий из металла (12,4%) и электронного оборудования (14,6%). В меньшей степени сократилось производство продуктов питания (1,4%)», - добавила Бундер.
Рост в горнодобывающем секторе был обусловлен увеличением в мае добычи торфа, чему способствовали погодные условия, позволившие начать сезон раньше.
По сравнению с маем 2022 года продажа продукции2 в обрабатывающей промышленности сократилась в мае 2023 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 11,6%. Продажа продукции на внутреннем рынке уменьшилась на 10,7%, продажа на экспорт — на 12,2%.
На внешнем рынке было продано 65,9% общего объема продукции обрабатывающей промышленности.
Согласно сезонно откорректированным данным, в мае 2023 года общие объемы промышленного производства увеличились по сравнению с апрелем на 2,2%, а в обрабатывающей промышленности на 0,2%.
В сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) уменьшилось по сравнению с маем 2022 года на 43,5%, а производство тепла — на 15,3%.
1 Индекс объема промышленной продукции — индекс, который демонстрирует изменение объема промышленной продукции в постоянных ценах по сравнению с базовым периодом. Для расчета постоянных цен продукции используется индекс цен производителей.
2 Индекс промышленного оборота — индекс, который демонстрирует изменение стоимости проданной промышленной продукции в текущих ценах по сравнению с базовым периодом.
Промышленность — крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.
Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистической работы «Индекс объема промышленной продукции» по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.